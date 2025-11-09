Após tornado, governo mobiliza reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou neste domingo, 9, que o Estado já iniciou o planejamento para a reconstrução de casas, da sede da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e das escolas de Rio Bonito do Iguaçu, cidade devastada pelo tornado na última sexta-feira, 7.

As obras devem começar assim que as equipes de engenharia concluírem o diagnóstico técnico e estrutural das residências. Cerca de 200 engenheiros da Cohapar e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) avaliam os prejuízos e as condições das construções atingidas.

Entre as principais medidas está o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa que amplia o Fundo de Calamidade e autoriza o repasse de até R$ 50 mil por família para a compra de materiais de construção.

"Muitas casas não podem ser reerguidas porque o vento levou tudo, mas em algumas delas ainda é possível reformar ou fazer melhorias com esse recurso", afirmou o governador. "Pretendo sancionar essa lei ainda neste domingo, assim que os deputados aprovarem o projeto. Assim, podemos iniciar o atendimento logo que essa avaliação dos engenheiros for concluída".

Segundo Ratinho Jr., a Defesa Civil fará o cadastramento das famílias atingidas, enquanto engenheiros da Cohapar e do CREA-PR identificam as que podem ser reformadas e as que precisarão ser reconstruídas.

"Foi como se caísse uma bomba na casa"

Dentre as casas que terão de ser reconstruídas, está a da família de Antonio Gieteski.

O pai de Antonio, José Gieteski, morreu após a propriedade ser arremessada pela força do vento.

"O pai estava com a mãe em casa, como de costume. De repente veio o tornado e, em questão de um minuto, um minuto e 20 segundos, foi como se caísse uma bomba na casa deles. A casa dele foi arremessada uns 30 metros de distância, era uma casa de madeira. Nesse impulso, ele foi junto e as madeiras caíram em cima", contou o filho ao G1.

A mãe de Antonio foi lançada para o lado oposto, sofreu fraturas nas costelas e segue internada na UTI de Laranjeiras do Sul, município próximo.

José foi sepultado neste domingo. Ele deixa a esposa, cinco filhos, netos e bisnetos.

"Ele era uma grande pessoa. Ele costumava dizer que eu era o braço direito dele, porque eu cuidava deles, mas ele era o resto [do corpo]. Se eu era o braço dele, ele era todo o resto para mim. Era muito preocupado com os filhos, comigo, com os meninos. Um excelente pai. Gostava de tomar chimarrão, contava história antiga, muito fiel, muito justo, muito correto", lembrou Antonio.

Cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu foi destruída, segundo a Defesa Civil, e seis pessoas morreram (uma delas em Guarapuava). Mais de 750 moradores receberam atendimento médico, e mais de mil ficaram desalojados.

Força-tarefa

A Copel intensificou as ações em Rio Bonito do Iguaçu. A companhia conta com 20 equipes de construção e manutenção, totalizando cerca de 200 profissionais que trabalham na substituição de mais de 300 postes e na reconstrução completa da rede elétrica urbana.

Somente no sábado, 8, cerca de 60 novos postes foram instalados. Além disso, outras 20 equipes de apoio atuam nas cidades vizinhas, menos afetadas pelas chuvas, mas que ainda necessitam de restabelecimento do fornecimento de energia.

"Toda a estrutura da região central foi destruída. Estamos instalando postes, cabos e transformadores novos. É uma reconstrução pesada, como se estivéssemos começando do zero", afirmou o gerente de Operação de Campo do Sudoeste da Copel, Leandro Henrique Moraes Guilherme.

Reabastecimento de água

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) restabeleceu o sistema de captação e tratamento de água em Rio Bonito do Iguaçu no sábado, 8, e o abastecimento já está em fase final de regularização.

Segundo o gerente de Engenharia da companhia, Rafael Polak, a estação está operando em plena capacidade, e a maior parte da cidade já voltou a receber água normalmente.

"A estação está produzindo a todo vapor e boa parte da cidade já está abastecida. As redes de distribuição estão funcionando normalmente, com exceção de alguns trechos que ainda não estão pressurizando 100%. Esse é o nosso desafio, de pressurizar totalmente a rede, pois alguns trechos tiveram tubulações internas danificadas pelos destroços, o que causa pequenos vazamentos e impede a pressão completa", ressaltou.

Pedido de doações

Apesar dos avanços, Ratinho Jr. reforçou o pedido de doações de alimentos, roupas e materiais de limpeza.

Os materiais devem ser encaminhados aos quartéis do Corpo de Bombeiros, que farão a triagem e o envio conforme as necessidades locais.