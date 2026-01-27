Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Após ligação com Trump, Lula conversa com Macron sobre Conselho da Paz e Venezuela

Chefes de Estado também discutiram o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, assinado em 17 de janeiro

Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13h55.

Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 14h06.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, tiveram uma conversa telefônica nesta terça-feira, 27 de janeiro. Durante uma hora de diálogo, os chefes de Estado trataram da proposta dos Estados Unidos de estabelecer o“Conselho da Paz”, instância sugerida como alternativa à atual estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU).

"[Ambos] defenderam, a esse respeito, o fortalecimento das Nações Unidas e coincidiram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU", diz o comunicado do Planalto.

A conversa com o presidente francês ocorre um dia após o presidente brasileiro ter conversado, também por telefone, com o líder americano, Donald Trump.

Durante a conversa, Donald Trump reiterou o convite para que o Brasil integre o Conselho da Paz. Lula, por sua vez, reforçou críticas já manifestadas publicamente à proposta, que interpreta como uma tentativa de enfraquecimento da ONU. O presidente brasileiro condicionou a participação à limitação do escopo do conselho à crise em Gaza e à inclusão da Autoridade Nacional Palestina nas discussões.

Crise na Venezuela

Lula e Emmanuel Macron também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela, e ambos condenaram o uso da força em violação ao direito internacional. Eles concordaram sobre a importância da paz e da estabilidade na América do Sul e no mundo, segundo nota divulgada pelo governo.

O líder venezuelano Nicolás Maduro foi preso pelas Forças Armadas dos EUA em uma operação militar em Caracas, no início do mês. Em seguida, ele foi levado sob custódia a um centro de detenção no Brooklyn, em Nova York.

Maduro é acusado de liderar uma rede transnacional de tráfico de drogas com conexões com cartéis mexicanos como Sinaloa e Los Zetas, além das guerrilhas colombianas das FARC e o grupo venezuelano Tren de Aragua. Ele nega envolvimento e classifica as acusações como manobra imperialista, alegando interesses nos recursos petrolíferos da Venezuela.

Acordo comercial União Europeia e Mercosul

Outro tema abordado foi o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, assinado em 17 de janeiro, na cidade de Assunção, Paraguai. O tratado, que ainda depende de ratificação, tem sido objeto de discussões entre os países signatários sobre seus termos e desdobramentos.

"O presidente Lula reafirmou sua visão de que o Acordo MERCOSUL - União Europeia é positivo para os dois blocos e constitui uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras", explica o comunicado.

Lula e Macron também trataram da cooperação bilateral entre Brasil e França, com foco nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e energia. Segundo comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, os dois presidentes comprometeram-se a orientar suas equipes técnicas para concluir as negociações em andamento, com a meta de firmar acordos ainda no primeiro semestre de 2026.

E acrescentou: "[Eles] deram seguimento ao diálogo frequente que mantêm sobre a cooperação bilateral, em especial nos temas de defesa, ciência e tecnologia e energia. A esse respeito, comprometeram-se a instruir suas equipes técnicas a ultimar as negociações em curso, com vista a conclusão de acordos ainda no primeiro semestre de 2026".

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaEmmanuel MacronConselho de Segurança da ONUFrançaGoverno Lula

Mais de Brasil

Operação da PF apura fraudes em contratos de saúde no RN

Prova de baliza não será obrigatória para tirar CNH em SP e em outros estados

Em encontro com Lula, presidente da Fifa nega boicotes à Copa nos EUA

Lula encontrará Trump em Washington após viagem à Ásia

Mais na Exame

Negócios

Da periferia ao crédito privado: a startup que quer organizar R$ 70 bilhões

Casual

Cine Marquise lidera os melhores cinema de São Paulo, segundo ranking da Casual EXAME

Carreira

O uso excessivo de IA em e-mails está corroendo a confiança em gestores, diz estudo

Mercado Imobiliário

Os bairros mais procurados para compra de imóvel em SP estão na ZL