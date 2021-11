Anvisa recomenda exigir comprovante de vacinação para entrada de viajantes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta quinta-feira a recomendação de que seja exigida a vacinação completa de estrangeiros para entrada no Brasil, mas a sugestão enviada à Casa Civil há cerca de duas semanas ainda não foi adotada pelo governo federal.

A recomendação da Anvisa é que viajantes que cheguem por via aérea devem ter a vacinação completa e realizarem um teste PCR ou de antígenos na chegada ao país. Aqueles que não tiveram tomado a segunda dose da vacina, devem ficar em quarentena, fazer um teste depois de cinco dias e permanecer isolados até o resultado negativo.

Já para a entrada pelas fronteiras terrestres --que continuam fechadas-- a recomendação da agência é que pessoas não vacinadas não sejam autorizadas a entrar no país, com exceção de motoristas de transporte de cargas.

A dispensa da confirmação de vacinação poderia acontecer, segundo a agência, nos casos de país com alta cobertura vacinal e imunidade coletiva.

As recomendações da Anvisa são baseadas na análise de medidas adotadas pelas agências de fiscalização de diversos países e regiões, incluindo Estados Unidos e União Europeia, mas não são obrigatórias. Cabe à Casa Civil tomar uma decisão, o que ainda não foi feito.

As notas foram enviadas no dia 12 de novembro, mas até agora não houve mudança nas medidas de fronteiras. O governo brasileiro não exige passaporte vacinal, mas também não abriu as fronteiras terrestres.

Em entrevista na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro reclamou das fronteiras fechadas e disse que conversou com o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, mas ressaltou que não mandava nas decisões da agência.

"Da minha parte --eu não decido, não mando na Anvisa, Anvisa é independente-- eu não manteria fronteira fechada", disse. "Tem a questão da economia, no turismo, um montão de coisa."

Bolsonaro se opõe a exigência de comprovante de vacinação em qualquer situação.