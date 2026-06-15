Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Anvisa mantém suspensão de produtos Ypê; veja os lotes afetados

A medida permanece restrita aos lotes mais antigos após análises indicarem conformidade nos produtos fabricados recentemente

Ypê: A fiscalização identificou 76 irregularidades sanitárias (Ypê/Divulgação)

Ypê: A fiscalização identificou 76 irregularidades sanitárias (Ypê/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 15 de junho de 2026 às 09h51.

A Anvisa manteve a suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da Ypê. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15, e atinge desinfetantes, detergentes lava-louças e lava-roupas líquidos fabricados antes de datas definidas pela agência reguladora.

A medida permanece restrita aos lotes mais antigos após análises indicarem conformidade nos produtos fabricados posteriormente.

Segundo a Anvisa, a decisão decorre do descumprimento de exigências previstas na RDC nº 47/2013, identificado durante uma inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026 na unidade industrial da empresa.

Entre os produtos afetados estão os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê, além de detergentes lava-louças de diferentes versões e linhas, como concentrado, clear, green e com enzimas ativas. Também entram na restrição versões dos lava-roupas Tixan Ypê e Ypê Líquido nas variantes antibac, coco e baunilha e premium.

Os lotes suspensos são aqueles identificados com final 1 e produzidos antes de 1º de março de 2026, no caso dos desinfetantes e detergentes. Para os lava-roupas, a restrição alcança os lotes fabricados antes de 1º de abril de 2026.

De acordo com os laudos apresentados pela fabricante, os produtos produzidos após essas datas apresentaram resultados satisfatórios nos testes realizados pela agência.

Por essa razão, a Anvisa decidiu limitar a suspensão aos lotes fabricados anteriormente. Para desinfetantes e detergentes, foram considerados adequados os itens produzidos entre 1º e 31 de março de 2026. Já os lava-roupas fabricados entre 1º de abril e 7 de maio de 2026 tiveram conformidade comprovada nos ensaios laboratoriais.

A manutenção da suspensão ocorre pouco mais de um mês após a Anvisa determinar o recolhimento de mais de 100 lotes de produtos da Ypê. Em 7 de maio, a agência apontou falhas consideradas graves nos processos de fabricação da unidade da empresa localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

A fiscalização identificou 76 irregularidades sanitárias e apontou risco potencial de contaminação microbiológica nos produtos fabricados na planta industrial.

O episódio ganhou maior repercussão porque a empresa já havia registrado, em novembro de 2025, um caso de contaminação microbiológica em produtos da linha de lava-roupas.

Na ocasião, foi identificada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, microrganismo amplamente encontrado na água, no solo e em ambientes úmidos.

Embora normalmente não represente risco para pessoas saudáveis, a bactéria pode causar infecções em grupos mais vulneráveis, como pacientes imunossuprimidos, pessoas em tratamento oncológico, transplantados e idosos.

A Anvisa informou ainda que os produtos já distribuídos e disponíveis no mercado continuarão sob monitoramento sanitário, conforme os procedimentos acordados com a fabricante. Segundo a agência, as medidas têm caráter preventivo e buscam reduzir eventuais riscos à saúde da população.

Lotes afetados do Ypê

  • Desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê: suspensos todos os lotes com final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026;
  • Detergentes lava-louças (incluindo versões com enzimas ativas, toque suave, concentrado e linhas clear e green): suspensos todos os lotes com final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026;
  • Lava-roupas (Tixan Ypê e Ypê líquido - antibac, coco e baunilha, premium): suspensos todos os lotes com final 1 fabricados antes de 1º de abril de 2026.
Acompanhe tudo sobre:AnvisaYpê

Mais de Brasil

BTG/Nexus: aprovação de Lula supera desaprovação pela primeira vez em 2026

BTG/Nexus: Lula tem 49% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

BTG/Nexus: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

Racha entre Brandão e grupo de Dino divide PT e preocupa aliados de Lula no Maranhão

Mais na Exame

Mercados

Paz entre EUA e Irã impulsiona ações do SoftBank e do setor de tecnologia

Ciência

Medicamento quase dobra sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas avançado

Brasil

BTG/Nexus: aprovação de Lula supera desaprovação pela primeira vez em 2026

Casual

Como o mercado da beleza entrou em campo na Copa do Mundo 2026