Anvisa mantém suspensão de produtos Ypê; veja os lotes afetados

A Anvisa manteve a suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da Ypê. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15, e atinge desinfetantes, detergentes lava-louças e lava-roupas líquidos fabricados antes de datas definidas pela agência reguladora.

A medida permanece restrita aos lotes mais antigos após análises indicarem conformidade nos produtos fabricados posteriormente.

Segundo a Anvisa, a decisão decorre do descumprimento de exigências previstas na RDC nº 47/2013, identificado durante uma inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026 na unidade industrial da empresa.

Entre os produtos afetados estão os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê, além de detergentes lava-louças de diferentes versões e linhas, como concentrado, clear, green e com enzimas ativas. Também entram na restrição versões dos lava-roupas Tixan Ypê e Ypê Líquido nas variantes antibac, coco e baunilha e premium.

Os lotes suspensos são aqueles identificados com final 1 e produzidos antes de 1º de março de 2026, no caso dos desinfetantes e detergentes. Para os lava-roupas, a restrição alcança os lotes fabricados antes de 1º de abril de 2026.

De acordo com os laudos apresentados pela fabricante, os produtos produzidos após essas datas apresentaram resultados satisfatórios nos testes realizados pela agência.

Por essa razão, a Anvisa decidiu limitar a suspensão aos lotes fabricados anteriormente. Para desinfetantes e detergentes, foram considerados adequados os itens produzidos entre 1º e 31 de março de 2026. Já os lava-roupas fabricados entre 1º de abril e 7 de maio de 2026 tiveram conformidade comprovada nos ensaios laboratoriais.

A manutenção da suspensão ocorre pouco mais de um mês após a Anvisa determinar o recolhimento de mais de 100 lotes de produtos da Ypê. Em 7 de maio, a agência apontou falhas consideradas graves nos processos de fabricação da unidade da empresa localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

A fiscalização identificou 76 irregularidades sanitárias e apontou risco potencial de contaminação microbiológica nos produtos fabricados na planta industrial.

O episódio ganhou maior repercussão porque a empresa já havia registrado, em novembro de 2025, um caso de contaminação microbiológica em produtos da linha de lava-roupas.

Na ocasião, foi identificada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, microrganismo amplamente encontrado na água, no solo e em ambientes úmidos.

Embora normalmente não represente risco para pessoas saudáveis, a bactéria pode causar infecções em grupos mais vulneráveis, como pacientes imunossuprimidos, pessoas em tratamento oncológico, transplantados e idosos.

A Anvisa informou ainda que os produtos já distribuídos e disponíveis no mercado continuarão sob monitoramento sanitário, conforme os procedimentos acordados com a fabricante. Segundo a agência, as medidas têm caráter preventivo e buscam reduzir eventuais riscos à saúde da população.

Lotes afetados do Ypê