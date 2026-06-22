Anvisa reduz suspensão de produtos da Ypê; veja quais lotes seguem afetados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu o alcance da suspensão que atingia produtos da Ypê. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 22, e restringe a medida a lotes mais antigos de detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca.

Com a nova resolução, detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026 foram liberados pela agência.

Segundo a Anvisa, a mudança ocorreu após a apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos neste ano. A medida atinge produtos fabricados pela Química Amparo Ltda., responsável pela marca Ypê.

A suspensão havia sido determinada em 1º de abril de 2026 e abrangia lava-louças, desinfetantes e lava-roupas com lotes terminados com o número 1.

Na prática, continuam suspensos os lava-louças Ypê e os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê com lotes terminados em 1 fabricados até 31 de dezembro de 2025.

Já no caso dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a medida permanece para os lotes terminados em 1 fabricados até 31 de março de 2026.

Para os lava-roupas, a Ypê informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos fabricados até 31 de março de 2026. De acordo com a Anvisa, a empresa afirmou que a ação é preventiva e faz parte da estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista em plano aprovado pela Diretoria Colegiada da agência.

Quais produtos foram liberados pela Anvisa?

A nova decisão liberou detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026. A orientação é verificar o número do lote e a data de fabricação impressos na embalagem antes do uso ou da compra.

A lista inclui:

Lava-louças Ypê:

Lava-louças com enzimas ativas Ypê;

Lava-louças Ypê;

Lava-louças concentrado Ypê Green;

Lava-louças Ypê toque suave.

Desinfetantes:

Bak Ypê;

Pinho Ypê.

Quais produtos seguem afetados?

Continuam sujeitos à suspensão de comercialização, distribuição e uso:

Lava-louças Ypê: lotes terminados em 1 fabricados até 31 de dezembro de 2025 ;

lotes terminados em fabricados até ; Desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê: lotes terminados em 1 fabricados até 31 de dezembro de 2025 ;

lotes terminados em fabricados até ; Lava-roupas líquidos Tixan Ypê: lotes terminados em 1 fabricados até 31 de março de 2026.

Lista de lava-roupas com recolhimento voluntário

Segundo o comunicado da Anvisa, o recolhimento voluntário informado pela Ypê vale para os seguintes produtos fabricados até 31 de março de 2026: