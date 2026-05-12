Brasil manifesta 'surpresa' após importação de carnes ser barrada pela UE e tentará reverter decisão

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que recebeu com "surpresa" a informação sobre a exclusão do Brasil da lista de países habilitados a exportar carnes e produtos de origem animal para a União Europeia (UE).

Em comunicado conjunto, os Ministérios da Agricultura, do Comércio Exterior e das Relações Exteriores informaram na tarde desta terça-feira, 12, que irão buscar reverter essa decisão.

"O Governo do Brasil tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão, voltar à lista de países autorizados, e garantir o fluxo de vendas desses produtos para o mercado europeu, para o qual exporta há 40 anos", diz o texto.

Segundo as pastas, a decisão decorre do resultado da votação realizada hoje no âmbito do Comitê Permanente para Plantas, Animais, Alimentos e Ração da Comissão Europeia, que aprovou uma atualização dessa listagem. Mas, reforçaram que, no momento, as exportações brasileiras de produtos de origem animal seguem normalmente.

O comunicado também informou que o chefe da Delegação do Brasil junto à União Europeia participará de uma reunião com as autoridades sanitárias do bloco nesta quarta-feira, 13, para discutir o assunto.

"Detentor de um sistema sanitário robusto e de qualidade internacional reconhecida, o Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu", finalizou o comunicado do governo.

Por que as exportações brasileiras para a Europa foram barradas?

A União Europeia divulgou nesta terça-feira, 12, uma lista de países autorizados a continuar exportando carne para o bloco, sob as normas europeias de controle do uso de antibióticos na pecuária. No entanto, o Brasil não está na relação, enquanto países como Argentina, Colômbia e México foram incluídos, por atenderem às exigências sanitárias europeias.

A razão pela qual o Brasil não foi incluído na lista se deve à falta de garantias sobre a não utilização de determinados antimicrobianos na criação de animais, de acordo com as normas europeias. No entanto, as autoridades europeias indicaram que a lista pode ser revista se o governo brasileiro responder às solicitações pendentes.

Essa medida ocorre no contexto da entrada provisória do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que entrou em vigor em 1º de maio e aguarda uma decisão judicial na Europa sobre sua legalidade. A divulgação da lista também é vista como um gesto político e regulatório, com a UE buscando demonstrar um rigor sanitário diante das críticas de setores agrícolas europeus, como o da França.

O comissário europeu para a Agricultura, Christophe Hansen, afirmou que os padrões sanitários europeus são rigorosos e que é legítimo que os produtos importados atendam aos mesmos requisitos.

"Nossos agricultores seguem alguns dos padrões de saúde e antimicrobianos mais rigorosos do mundo. Portanto, é legítimo que os produtos importados estejam sujeitos aos mesmos requisitos. A decisão tomada hoje demonstra que o sistema europeu de controle funciona", disse Christophe Hansen.

Pelas normas da União Europeia, é proibido o uso de antimicrobianos para acelerar o crescimento ou aumentar a produtividade de animais. A legislação também veda o uso de antibióticos considerados essenciais para o tratamento de infecções humanas, como parte da política de combate à resistência bacteriana e à redução do uso excessivo de antibióticos na pecuária.