Anvisa determina apreensão de lote falsificado de botox

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a apreensão do lote W07310 da toxina botulínica Dysport, com a justificativa de que o lote não foi produzido pela fabricante autorizada. Trata-se, portanto, de um medicamento falsificado que não deve ser utilizado sob hipótese alguma.

A medida impõe a suspensão imediata do armazenamento, comercialização, distribuição, exportação, fabricação, importação, propaganda, transporte e uso dos produtos pertencentes a esse lote. A decisão foi motivada por comunicado da Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., detentora do registro do Dysport, que desconhece a originalidade do lote em questão.

A Anvisa reforça que o conteúdo e a origem do lote são desconhecidos, representando risco à saúde pública. A autarquia também alerta que a falsificação e o comércio de medicamentos falsificados são crimes previstos no Código Penal, o que implica responsabilidade legal para envolvidos.