Anvisa proíbe três marcas de café em pó; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, fabricação, distribuição, propaganda e uso de três marcas de café em pó por apresentarem substâncias tóxicas e ingredientes fora dos padrões exigidos para consumo humano.

As marcas banidas são Melissa, Pingo Preto e Oficial, classificadas como impróprias após a presença da toxina ocratoxina A, considerada potencialmente cancerígena. A decisão veio após inspeções laboratoriais realizadas em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Segundo o órgão, os produtos estavam contaminados por impurezas e matérias estranhas em níveis acima do permitido por lei. Além disso, utilizavam grãos crus e resíduos agrícolas no lugar do pó de café tradicional, o que os caracterizava como "café fake".

A fraude foi identificada ainda em fevereiro, quando os itens foram apreendidos. No entanto, os nomes das marcas só foram revelados agora, após a conclusão dos laudos. Em 25 de março, o MAPA já havia determinado a desclassificação dos produtos, reforçada agora pela resolução oficial da Anvisa.