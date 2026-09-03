Abel Ferreira se manifesta após denúncia por chute em microfone: 'Eu não matei ninguém'

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira foi questionado após a classificação do Palmeiras para as semifinais da Copa do Brasil sobre a nova denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo chute em um microfone durante a partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador demonstrou incômodo com o episódio e afirmou que a punição não representa sua trajetória no futebol.

“Eu não matei ninguém. Eu vivo o futebol intensamente. Me chamo Abel Ferreira e sou ser humano. Vou cometer erro como todos nós”, disse o técnico.

O treinador também comparou a situação com a punição recebida na Conmebol pelo mesmo comportamento durante a partida contra o Cerro Porteño-PAR, pela Copa Libertadores. Na ocasião, Abel recebeu uma multa, sem suspensão de jogos.

“A mesma ação na Conmebol, chutei o microfone, uma ação antidesportiva, eu fui multado. Não me tiraram do jogo. Vocês sabem que já fui julgado pelo STJD e levei 8 jogos”, afirmou Abel Ferreira.

O técnico do Palmeiras foi punido no início da semana pela Conmebol com uma multa de US$ 10 mil (R$ 51 mil na cotação atual) pelo chute no microfone durante o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño.

O expediente disciplinar também determinou uma sanção de US$ 1.832,60 (R$ 9,4 mil), referente ao reembolso pelo equipamento danificado.

Denúncia no STJD pode gerar nova suspensão para Abel Ferreira

A Procuradoria do STJD denunciou Abel Ferreira pelo episódio ocorrido na partida contra o Mirassol, pelo Brasileirão. O caso foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atitudes contrárias à disciplina ou à ética esportiva.

A punição prevista para o artigo varia de um a seis jogos de suspensão, caso o treinador seja condenado.

Durante a entrevista, Abel também comentou a situação de Vitor Roque, que recebeu críticas durante a temporada. O treinador defendeu o atacante e destacou o apoio oferecido pela comissão técnica, capitães e direção do clube.

“Dizer qual é o caminho. Depois cada um faz seu caminho. É um moleque que precisa de carinho e atenção, estamos cuidando dele. O treinador, os capitães e a direção”, afirmou.

Sobre a temporada do Palmeiras, Abel relembrou o título conquistado pela equipe e afirmou que a conquista não deve ser desconsiderada.

“Vou lembrar porque muitos querem esquecer. Já ganhamos um título esse ano. Palmeiras já ganhou um título e ninguém vai apagar. Se não ganha é uma merda porque não ganha. Mas se ganha é menor? Não conta?”, declarou.

O treinador também falou sobre as opções disponíveis no elenco e citou jogadores que podem ser utilizados em diferentes momentos da temporada.

“Precisamos do Roque, do Paulinho, do López, do Maurício, do Sosa. Infelizmente não temos todos. Joga o Luís, joga o Larsson, joga o Belé. Joga quem tivermos. Desde que cheguei o que mais faço é arranjar soluções.”

Abel Ferreira encerrou destacando a postura competitiva da equipe desde sua chegada ao Palmeiras.

“Desde que cheguei, ganhamos e perdemos. Mas uma coisa que essa equipe nunca perdeu foi a competitividade.”