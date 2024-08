Aeroporto de Florianópolis é reaberto e funciona nornalmente nesta terça-feira

O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi reaberto na noite de segunda-feira, 12. O local ficou fechado ao longo de todo o dia, por conta do bloqueio em uma das pistas, causado pela falha nas rodas de uma aeronave da Azul.

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, informou que a aeronave foi removida da pista pela companhia às 20h08 e às 20h15o servido de limpeza da área estava finalizado, o que possibilitou a liberação da pista.

Na mesma nota divulgada no site da empresa, a Zurich orienta os passageiros que tiveram voos cancelados a entrar em contato com as suas respectivas companhias aéreas.

Ainda sobre o ocorrido, a Azul informou por meio de nota à imprensa que continua prestando suporte aos órgãos de aviação para colaborar com a investigação sobre o caso.

Veja as notas na íntegra

Azul Linhas Aéreas

A Azul informa que, a aeronave envolvida em um evento no Aeroporto de Florianópolis, na madrugada desta segunda-feira, foi removida com segurança. A companhia ressalta que segue prestando suporte aos órgãos responsáveis a fim de colaborar com as investigações do caso.

Zurich Airport Brasil

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, informa que o aeroporto está aberto e operacional. A aeronave da Azul foi removida da pista pela companhia às 20h08 desta segunda-feira (12/08). Às 20h15 a concessionária finalizou a limpeza da área, liberando a pista para operação. Passageiros com voos cancelados, orientamos que entrem em contato com as companhias aéreas.