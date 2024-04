Aeroporto de Florianópolis é eleito o melhor do Brasil; veja lista de premiados

O aeroporto de Florianópolis foi eleito o melhor do Brasil no prêmio Aviação + Brasil 2024, organizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e entregue nesta quinta, 25.

A premiação leva em conta indicadores de satisfação dos passageiros, a partir de uma pesquisa anual feita pelo governo em 61 terminais do país, e dados de pontualidade dos voos. Florianópolis alcançou a nota 4,74, em uma escala que vai de 1 a 5.

O terminal de Floripa é administrado pela Zurich Airport e já levou o prêmio em outros três anos, em 2020, 2021 e 2022.

"No último ano, tivemos uma evolução significativa no mix comercial e de serviços do Floripa Airport, com a chegada de novas lojas e com a transformação do Boulevard 14/32, a praça em frente ao terminal, em um pool de gastronomia e serviços. É muito gratificante perceber que os passageiros e visitantes reconhecem esse esforço”, disse Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, em nota.

Além de Florianópolis, foram premiados os aeroportos de Porto Alegre, Confins e Recife, entre outros. Veja abaixo a lista completa:

Categoria + Aeroporto Regional

Nordeste: Imperatriz/MA

Centro-Oeste e Norte: Macapá/AP

Sudeste: Uberlândia/MG

Sul: Cascavel/PR

Melhor Aeroporto Regional do Brasil: Aeroporto de Cascavel/PR

Categoria + Aeroporto Pontual

Movimentação até 5 milhões de passageiros: Goiânia/GO

Movimentação de 5 a 10 milhões de passageiros: Recife/PE

Movimentação acima de 10 milhões de passageiros: Confins/MG

Categoria + Aeroporto Brasil

Movimentação até 5 milhões de passageiros: Florianópolis/SC

Movimentação de 5 a 10 milhões de passageiros: Porto Alegre/RS

Movimentação acima de 10 milhões de passageiros: Confins/MG

Melhor Aeroporto do Brasil: Aeroporto de Florianópolis/SC

Empresa Aérea + Pontual e + Brasil

Vendedora das duas categorias: Azul Linhas Aéreas Brasileiras