Aeroporto de Florianópolis está fechado depois que aeronave da Azul sofreu danos na aterrisagem

O Aeroporto Internacional de Florianópolis está fechado nesta segunda-feira, 12, devido a danos os pneus de uma aeronave Embraer 195-E2 da Azul, sofridos durante o pouso do voo AD 4225 (CNF-FLN) que saiu do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança e neste momento a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura.

Veja notas oficiais

Azul Linhas Aéreas

A Azul informa que, por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios. O pouso aconteceu com segurança, assim como o desembarque dos clientes. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que todos estão recebendo toda a assistência necessária conforme prevê na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Zurich Airport Brasil

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, informa que ao pousar nesta segunda-feira (12/08), os pneus de uma aeronave da Azul (Embraer 195-E2) sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. Neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura. A cia aérea está trabalhando, com apoio da concessionária, para a liberação da pista o mais breve possível. Orientamos os passageiros com voos marcados para hoje que procurem as cias aéreas.