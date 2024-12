Acidente em Gramado: veja as rotas alternativas disponíveis após acidente

Neste domingo, 22, a queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na Serra Gaúcha, deixou dez mortes e ao menos dezessete feridos.

O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, que corta a cidade e hospeda o tradicional desfile das celebrações do "Natal Luz". O evento foi suspenso neste domingo.

Ao todo, 17 pessoas foram feridas e cinco já foram liberadas do hospital. Duas mulheres estão em estado grave por queimaduras foram transferidas para Porto Alegre. Elas seriam uma funcionária e uma hóspede da pousada.

A lista de passageiros ainda não foi oficialmente formalizada, mas sabe-se que foram, ao todo, 10 vítimas da família Galeazzi. Luiz, piloto e dono da aeronave, é CEO da consultoria de crise fundada pelo pai em 1995. Ele estava com a esposa, filhos, sogra, cunhado, irmã e mais duas crianças.

Segundo nota divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul, o trânsito foi parcialmente liberado na tarde deste domingo. Veja as rotas alternativas disponíveis:

Estradas liberadas após queda de avião