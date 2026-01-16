China cria sistema digital para rastrear reciclagem de baterias de veículos elétricos

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e outros cinco departamentos governamentais emitiram medidas provisórias para regular a reciclagem de baterias de veículos elétricos. O documento cria um sistema de identificação digital para rastrear baterias desde a produção até o descarte, com o objetivo de organizar a cadeia de reciclagem e reduzir impactos ambientais.

As baterias entram em fase de descarte quando perdem capacidade durante o uso. Segundo Wang Peng, diretor do Departamento de Conservação e Utilização Integrada de Energia do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a China se aproxima de um volume elevado de descarte. Ele informou, em coletiva no dia 16, que pesquisas indicam que o país deverá ultrapassar 1 milhão de toneladas anuais de baterias descartadas até 2030.

As medidas estabelecem um sistema baseado em três eixos: canal completo, cadeia completa e ciclo de vida completo. O novo ID digital utiliza o código de cada bateria para conectar dados sobre produção, instalação, venda, substituição, descarte e reciclagem. Isso permite rastrear o ciclo de vida do produto e monitorar a gestão da cadeia de reciclagem.

Wang Peng afirmou que o governo criará uma plataforma nacional para coletar informações como códigos de baterias, categorias de produtos, composição e registros de descarte. Cada bateria receberá um ID digital único e dinâmico, que servirá para supervisionar a cadeia de suprimentos e padronizar o fluxo de materiais.

O documento também define responsabilidades específicas para fabricantes de baterias, montadoras de veículos elétricos e empresas de reciclagem e desmonte. Todas deverão transferir baterias usadas de forma padronizada, seguindo requisitos ambientais e de rastreabilidade.

Wen Xuefeng, vice-diretor do Departamento de Resíduos Sólidos e Produtos Químicos do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, afirmou que o governo intensificará a fiscalização de empresas que desmontam e processam baterias, punirá violações ambientais e incentivará o envio de baterias usadas para recicladoras autorizadas.

De acordo com o governo chinês, estima-se que até o final de 2025 a utilização integral de baterias de veículos elétricos no país supere 400 mil toneladas, com crescimento anual de 32,9%. As grandes empresas do setor também deverão alcançar níveis avançados de reciclagem de lítio, cobalto e níquel.