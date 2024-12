Avião cai em avenida principal de Gramado, na Serra Gaúcha

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, 22, na Avenida das Hortênsias, no centro de Gramado, na Serra Gaúcha.

Acidente ocorreu por volta das 9h30, com aeronave que levava ao menos 10 passageiros. Testemunhas relataram que a aeronave perdeu altitude antes de colidir com uma loja fechada no momento do impacto, segundo informações da emissora CNN Brasil e do jornal Zero Hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam no local para prestar socorro e isolar a área. O governador Eduardo Leite avalia se deslocar a Gramado para acompanhar de perto as operações. Até o momento, não há confirmação sobre o estado das vítimas.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para apurar as causas do acidente. Informações iniciais indicam que o avião estava vindo na direção Canela-Gramado antes da queda.

Cidade cheia eleva preocupação

A cidade de Gramado, reconhecida por sua intensa movimentação turística nesta época do ano, tem reforçado orientações para evitar que moradores e visitantes se aproximem do local do acidente. O impacto ocorreu em uma área central, perto de estabelecimentos comerciais e de vias movimentadas.

*Matéria em atualização