Quem são as vítimas da queda de avião em Gramado?

Neste domingo, 22, a queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na Serra Gaúcha, deixou dez mortes e ao menos dezessete feridos.

O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, que corta a cidade e hospeda o tradicional desfile das celebrações do "Natal Luz". O evento foi suspenso neste domingo.

Ao todo, 17 pessoas foram feridas e cinco já foram liberadas do hospital. Duas mulheres estão em estado grave por queimaduras foram transferidas para Porto Alegre. Elas seriam uma funcionária e uma hóspede da pousada.

A lista de passageiros ainda não foi oficialmente formalizada, mas sabe-se que foram, ao todo, 10 vítimas. Veja o que já se sabe até agora:

Quem eram as vítimas do acidente em Gramado?

O piloto e dono da aeronave era Luiz Galeazzi , empresário e filho de Cláudio Galeazzi, referência em reestruturação de empresas no Brasil e falecido em 2023;

, empresário e filho de Cláudio Galeazzi, referência em reestruturação de empresas no Brasil e falecido em 2023; Esposa de Luiz;

de Luiz; Os três filhos do casal;

do casal; Sogra de Luiz;

de Luiz; Daniela Galeazzi, irmã de Luiz;

de Luiz; Cunhado de Luiz;

de Luiz; Duas crianças ainda não identificadas.

Além de Galeazzi, os nomes ainda não foram divulgados. A matéria será atualizada conforme a lista for divulgada por fontes oficiais.

Por enquanto, as informações foram levantadas junto ao sócio de Galeazzi e aos hotéis em que as vítimas estavam hospedadas. As informações são de uma coletiva realizada por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, nesta tarde.

*Em atualização