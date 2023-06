A inflação descontrolada de 1977 criou desafios ao 'país do futuro'

Em 1977, a inflação brasileira alcançou 38,8% ao ano. Mesmo com as medidas de austeridade econômica, o país continuava a enfrentar desafios significativos, e não havia sinal de como se desvencilhar da crise do petróleo, que naquele período já havia descontrolado o mercado interno.

Ainda sob o comando do regime militar, o ano foi marcado por uma decisão controversa do presidente Geisel: a demissão do Ministro da Justiça, Armando Falcão, um dos principais obstáculos à abertura política. Este fato abriu caminho para uma lenta, mas progressiva, liberalização política.

No cenário econômico, a Andrade Gutierrez, empresa de engenharia civil fundada em 1948 em Belo Horizonte, destacou-se como uma das maiores empresas do país, tendo sido a grande vencedora do anuário Melhores e Maiores de 1977.

A empresa se destacava tanto no mercado nacional quanto no internacional, realizando grandes obras de infraestrutura e construção civil.

A Andrade Gutierrez foi responsável por muitos dos principais projetos de infraestrutura do país durante esse período, fortalecendo a economia brasileira em meio a um período de intensas dificuldades.