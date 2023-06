Ascensão de Figueiredo e o crescente desafio da inflação

Sob a presidência recém-assumida do general João Baptista Figueiredo, o Brasil continuou a enfrentar o fantasma da inflação, que alcançou 40,81% naquele ano. O peso da dívida externa, agravado pelos impactos persistentes da crise do petróleo, era um fardo cada vez mais pesado para a economia nacional.

O novo presidente, assumindo o desafio de seguir com a política de abertura política iniciada por Geisel, enfrentava um ambiente de incertezas. Enquanto o governo militar buscava uma saída para a crise, ocorreu em 1978 a primeira greve de metalúrgicos em São Bernardo do Campo, marco do surgimento de novos atores políticos, como Luiz Inácio Lula da Silva, então líder sindical.

A inflação continuava a ser um desafio para o país. A despeito dos esforços do Ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen, que manteve o posto até março daquele ano, e de seu sucessor, Karlos Heinz Rischbieter, os preços continuavam subindo e o poder de compra da população sofrendo.

No anuário Melhores e Maiores de 1978, a estrela do ano foi a empresa Confecções Guararapes. Fundada em 1956 em Recife, a Guararapes, controladora da varejista Riachuelo, destacou-se como uma das maiores empresas do setor têxtil e de moda do Brasil.

Naquele ano, a empresa consolidou sua expansão, ganhando espaço no competitivo mercado de vestuário brasileiro e sendo reconhecida pelo seu impacto econômico e influência na indústria da moda.