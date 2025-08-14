Safra 2024/25: Brasil deve produzir 345,2 milhões de toneladas de grãos, diz Conab

O Brasil deve produzir 345,2 milhões de toneladas de grãos em 2024/25, segundo o 11º Levantamento da Safra de Grãos divulgado nesta quinta-feira, 14, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Se confirmado, o resultado representará uma alta de 47,7 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior.

Segundo a Conab, o aumento é impulsionado tanto pela maior área cultivada no país, com um crescimento de 2,5%, estimada em 81,9 milhões de hectares, quanto, principalmente, pela recuperação da produtividade média nacional das lavouras, que passou de 3.722 quilos por hectare na safra 2023/2023 para 4.214 quilos por hectare na atual temporada.

A produção de soja é estimada em 169,7 milhões de toneladas, 14,8% a mais que na safra anterior, impulsionada pelos investimentos dos produtores e boas condições climáticas.

A projeção é de que o milho alcance 137 milhões de toneladas, com 109,6 milhões de toneladas vindo da segunda safra — Mato Grosso, o maior produtor, deve alcançar 53,55 milhões de toneladas, representando 49% da produção nacional.

O arroz deve registrar aumento, com uma colheita de 12,3 milhões de toneladas, impulsionada pela expansão de 8,8% na área semeada e pelo clima favorável no Rio Grande do Sul, principal estado produtor.

Já a produção de feijão deve cair 3,5%, totalizando 3,1 milhões de toneladas, devido às condições climáticas desfavoráveis, especialmente no Paraná.

O algodão deve alcançar um novo recorde de 3,9 milhões de toneladas, com um crescimento de 6,3%.

Entre as culturas de inverno, o trigo deve manter uma produção estável em 7,81 milhões de toneladas, apesar da queda de 16,7% na área semeada, graças às condições climáticas mais favoráveis em comparação ao ano anterior.