Brasil deve renovar recorde de exportação e produção de soja em 2025/26, diz Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou em 5,7 milhões de toneladas sua projeção para a safra brasileira de grãos 2025/26, que agora deve atingir 358 milhões de toneladas. Se confirmada, a produção será 1,6% superior à do ciclo anterior e renovará o recorde da temporada 2024/25. A nova estimativa foi divulgada nesta quarta-feira, 14.

Principal commodity agrícola do país, a soja deve alcançar 180 milhões de toneladas, alta de 5% em relação à safra passada e o maior volume da série histórica da estatal. Além da produção recorde, as exportações do grão também devem crescer 7,2%, chegando a 116 milhões de toneladas.

Para o milho, a Conab projeta produção total de 140,2 milhões de toneladas, considerando as três safras do cereal. Se confirmada, será a segunda maior produção da série histórica, além de representar um aumento de 600 mil toneladas em relação à estimativa anterior.

A primeira safra deve alcançar 28,5 milhões de toneladas, volume 3,5 milhões de toneladas superior ao registrado no ciclo passado. Até o início de maio, 71,5% da área já havia sido colhida.

Já a segunda safra foi estimada em 108,5 milhões de toneladas, com leve recuo de 0,6% na comparação anual. Segundo a Conab, problemas climáticos afetaram lavouras em estados como Goiás e Minas Gerais, apesar do crescimento de 2,1% na área plantada nacional.

No mercado interno, a demanda da indústria de etanol deve impulsionar o consumo de milho para 94,86 milhões de toneladas, avanço de 4,6% frente à temporada anterior. As exportações também seguem aquecidas, com previsão de 46,5 milhões de toneladas embarcadas.

Menos arroz e feijão

A produção de arroz foi estimada em 11,1 milhões de toneladas, queda de 0,3% frente ao levantamento anterior e retração de 1,7 milhão de toneladas em relação à safra passada. A redução é explicada pela queda de 13,7% na área plantada, embora a produtividade média tenha subido para 7.281 quilos por hectare.

No caso do feijão, a produção total das três safras deve alcançar 2,9 milhões de toneladas, recuo de 5,2% em relação à safra anterior.