Clima pesa e Conab reduz — de novo — estimativa para safra de soja no Brasil

Colheita da soja em Mato Grosso: estado é um dos principais produtores do grão no país (Alexis Prappas/Exame)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09h39.
O clima voltou a pesar sobre a produção brasileira de soja na safra 2025/26. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reduziu de 177 para 176 milhões de toneladas a projeção para a produção da atual temporada. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 15.
Segundo a Conab, a queda é explicada pelas chuvas irregulares e com volumes abaixo do esperado em regiões do Mato Grosso do Sul, além de limitações físicas em solos arenosos em algumas localidades de Goiás — mesmo com a estimativa de aumento da produtividade no Rio Grande do Sul nesta safra.
Apesar do recuo, a produção de soja no país ainda deve renovar o recorde, superando o volume colhido na temporada 2024/25, estimado em 171,5 milhões de toneladas.
Além da soja, o milho — uma das principais commodities do país ao lado da oleaginosa — também teve sua estimativa de produção revisada para baixo. A nova projeção indica queda de 1,5% em relação ao ciclo anterior, totalizando 138,9 milhões de toneladas. No levantamento anterior, divulgado em dezembro, a previsão era de 139 milhões de toneladas.
A redução é atribuída a eventos climáticos adversos, como tempestades, granizo, oscilações de temperatura (baixas e altas) e períodos de estiagem na Região Sul do país, além da falta de chuvas no estágio inicial de desenvolvimento das lavouras em Minas Gerais.
Com as revisões nas estimativas, a produção total de grãos no Brasil para a safra 2025/26 foi projetada em 353 milhões de toneladas.
Desse total, a produção da Região Centro-Sul é estimada em 297,3 milhões de toneladas, o equivalente a 84,2% da safra nacional. Já a Região Norte/Nordeste deve produzir 55,8 milhões de toneladas, o que representa 15,8% do volume total.
O destaque fica para a Região Centro-Oeste, principal polo agrícola do país, com uma produção estimada em 174,5 milhões de toneladas — o que corresponde a 49,4% do total nacional.
A área semeada com arroz na safra 2025/26 está estimada em 1,6 milhão de hectares, o que representa uma redução de 9,9% em relação ao ciclo anterior. A produção total do grão foi projetada em 11,1 milhões de toneladas, com queda de 13,3%.
Dobradinha do arroz, o feijão, considerando as três safras, está estimada em 3 milhões de toneladas, volume 0,5% inferior ao da safra passada. A colheita já começou no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e foi finalizada em São Paulo.