Clima pesa e Conab reduz — de novo — estimativa para safra de soja no Brasil

O clima voltou a pesar sobre a produção brasileira de soja na safra 2025/26. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reduziu de 177 para 176 milhões de toneladas a projeção para a produção da atual temporada. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 15.

Segundo a Conab, a queda é explicada pelas chuvas irregulares e com volumes abaixo do esperado em regiões do Mato Grosso do Sul, além de limitações físicas em solos arenosos em algumas localidades de Goiás — mesmo com a estimativa de aumento da produtividade no Rio Grande do Sul nesta safra.

Apesar do recuo, a produção de soja no país ainda deve renovar o recorde, superando o volume colhido na temporada 2024/25, estimado em 171,5 milhões de toneladas.

Além da soja, o milho — uma das principais commodities do país ao lado da oleaginosa — também teve sua estimativa de produção revisada para baixo. A nova projeção indica queda de 1,5% em relação ao ciclo anterior, totalizando 138,9 milhões de toneladas. No levantamento anterior, divulgado em dezembro, a previsão era de 139 milhões de toneladas.

A redução é atribuída a eventos climáticos adversos, como tempestades, granizo, oscilações de temperatura (baixas e altas) e períodos de estiagem na Região Sul do país, além da falta de chuvas no estágio inicial de desenvolvimento das lavouras em Minas Gerais.

Produção de grãos

Com as revisões nas estimativas, a produção total de grãos no Brasil para a safra 2025/26 foi projetada em 353 milhões de toneladas.

Desse total, a produção da Região Centro-Sul é estimada em 297,3 milhões de toneladas, o equivalente a 84,2% da safra nacional. Já a Região Norte/Nordeste deve produzir 55,8 milhões de toneladas, o que representa 15,8% do volume total.

O destaque fica para a Região Centro-Oeste, principal polo agrícola do país, com uma produção estimada em 174,5 milhões de toneladas — o que corresponde a 49,4% do total nacional.

A área semeada com arroz na safra 2025/26 está estimada em 1,6 milhão de hectares, o que representa uma redução de 9,9% em relação ao ciclo anterior. A produção total do grão foi projetada em 11,1 milhões de toneladas, com queda de 13,3%.

Dobradinha do arroz, o feijão, considerando as três safras, está estimada em 3 milhões de toneladas, volume 0,5% inferior ao da safra passada. A colheita já começou no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e foi finalizada em São Paulo.