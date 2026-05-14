3tentos cresce 20% no 1º tri e reforça aposta em novas fronteiras agrícolas

A estratégia da 3tentos — empresa que atua no varejo, na comercialização e na indústria de grãos — de ampliar presença nas novas fronteiras agrícolas do país e verticalizar suas operações começou a aparecer de forma mais clara nos resultados do primeiro trimestre de 2026. Essa é a avaliação de João Marcelo Dumoncel, CEO da companhia.

Nos primeiros três meses do ano, a receita operacional líquida da empresa cresceu 20,2% em relação ao mesmo período de 2025, alcançando R$ 4,2 bilhões.

O EBITDA ajustado com hedge somou R$ 394,3 milhões no trimestre, avanço de 98,5%, enquanto o lucro líquido ajustado cresceu 110,7%, para R$ 230,9 milhões.

Parte do mercado acompanhava com atenção o comportamento das margens diante da volatilidade dos preços agrícolas e dos impactos contábeis das operações de hedge. Segundo o CFO Eduardo Motter, os números ajustados refletem de forma mais precisa a evolução operacional da companhia.

“Quando você olha o resultado ajustado, crescemos receita em 20%, o EBITDA ajustado praticamente dobrou no período e o lucro líquido também. Isso demonstra a resiliência do nosso modelo de negócio”, afirmou.

Segundo Motter, a estratégia da companhia é manter posições protegidas para preservar rentabilidade mesmo em cenários mais voláteis para commodities agrícolas.

Investimentos no agro

Mais do que os números do trimestre, o resultado sinaliza um momento importante para a empresa: a transição de uma fase de investimentos pesados para um ciclo em que novas lojas, ampliações industriais e a entrada em novos mercados começam a ganhar escala e contribuir de forma mais consistente para o caixa da companhia. Até 2030, a empresa prevê investimentos da ordem de R$ 2 bilhões.

“Seguimos em busca de ganhos de produtividade com rentabilidade. Estamos muito confiantes e com perspectivas positivas para 2026, visto todos os investimentos realizados na expansão de nossas operações”, afirmou Dumoncel em entrevista à EXAME.

Nos bastidores, a leitura da empresa é que parte relevante do crescimento atual vem de decisões tomadas nos últimos anos — especialmente após o IPO. Segundo o executivo, muitas das lojas abertas desde então ainda estão em processo de maturação e seguem ampliando participação de mercado.

“Praticamente todas as lojas que nós abrimos desde o IPO ainda entregam crescimento de market share”, disse.

A 3tentos já conta com 75 unidades distribuídas entre Rio Grande do Sul (59), Mato Grosso (14), Pará (1) e Goiás (1), ampliando a proximidade com produtores em novas fronteiras agrícolas. Segundo Dumoncel, a meta é abrir até 10 lojas ainda este ano.

A fotografia do trimestre mostra como a companhia vem reduzindo a dependência histórica do Rio Grande do Sul e consolidando presença em regiões estratégicas do agronegócio brasileiro.

O segmento de insumos registrou receita líquida de R$ 826,6 milhões, alta de 31,9%, impulsionado principalmente pelo avanço da operação no Mato Grosso e pela melhora das condições climáticas no Sul do país.

Já a área de grãos cresceu 40%, para R$ 1,47 bilhão, beneficiada pela safra recorde de soja no Mato Grosso e pela evolução das 14 lojas da companhia no estado, ainda consideradas em fase de amadurecimento. O segmento de indústria, por sua vez, avançou 4,9% no período.

A empresa também começou a avançar sobre novos mercados. No trimestre, inaugurou unidades em Santana do Araguaia, no Pará, e em Rio Verde, em Goiás, marcando oficialmente sua entrada nos dois estados.

Foi justamente a chegada ao Pará que levou Santander e BTG a reforçarem suas apostas na companhia entre as small caps para 2026. A avaliação é que a nova unidade deve ampliar a capacidade de crescimento da empresa e consolidar sua presença em uma das regiões agrícolas mais estratégicas do país.

No começo do ano, os dois bancos reforçaram a atratividade da companhia: enquanto o Santander elevou o preço-alvo das ações, o BTG classificou a 3tentos como sua “top pick” no setor agro — ou seja, a principal recomendação dentro do segmento.

Em 2025, os papéis da companhia acumularam valorização de 23%, encerrando o ano cotados a R$ 16,33.

A expansão faz parte de um plano mais amplo para ampliar presença em novas fronteiras agrícolas. Segundo Dumoncel, a companhia pretende abrir entre oito e dez lojas ao longo do ano em estados como Goiás, Pará e Tocantins.

“A diversificação geográfica e a verticalização do nosso modelo de negócios seguem como pilares fundamentais para sustentar o crescimento da companhia”, afirmou o CEO.

A avaliação da empresa é que essas novas regiões devem se tornar os principais vetores de crescimento da 3tentos nos próximos anos.