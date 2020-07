Ultimamente o noticiário está cheio de matérias sobre ministros que deixam o governo, ou são demitidos ou pedem demissão antes mesmo de tomar posse.

Com tanto troca-troca de cargos, posições e funções é comum ficar confuso e sem entender como funciona a estrutura política brasileira. Além disso termos como Legislativo, Executivo, Judiciário não facilitam na compreensão do que acontece todos os dias no país.

Quem manda em quem? Quem decide o que? E, no fim das contas, quem governa o Brasil?

No #examinando de hoje vamos te explicar o que é a Democracia dos Três Poderes e como ela é aplicada aqui no Brasil. Essencial para você entender cada novo capítulo da política brasileira.