Paraná Pesquisas: Zucco tem 34,4% e Juliana Brizola, 31,4%, no 1º turno no Rio Grande do Sul

Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) estão tecnicamente empatados na corrida pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 21. Na simulação de primeiro turno, Zucco aparece com 34,4% das intenções de voto, enquanto Brizola registra 31,4%.

O empate técnico acontece no limite da margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na sequência, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) alcança 11,3% da preferência do eleitorado gaúcho. Marcelo Maranata (PSDB) marca 4,1% e Cesar Pontes (PCO) tem 2,3%. Rejane de Oliveira (PSTU) e Priscila Voigt (UP) registram 1,3% e 1,1%, respectivamente.

Os votos em branco, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos, representam 7,7%, e 6,3% preferiram não opinar. O levantamento não simulou cenários de segundo turno.

Rejeição eleitoral e avaliação do governo

Quando os eleitores são questionados sobre quem não votariam de jeito nenhum, Juliana Brizola lidera com 28,7%. Zucco aparece em seguida com 24,2% de rejeição. Gabriel Souza é rejeitado por 10,6% dos entrevistados. A fatia que poderia votar em todos soma 11,5%.

O levantamento também mensurou a percepção sobre a gestão do governador Eduardo Leite (PSD). O governo divide o eleitorado: é aprovado por 49,2% e desaprovado por 47,8%, o que configura empate técnico.

Na questão qualitativa, 33,4% dos entrevistados consideram a administração estadual ótima ou boa. Por outro lado, o grupo que classifica o governo como ruim ou péssimo alcança 34,0%, e 30,7% consideram regular.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores entre 18 e 20 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RS-03898/2026.