Zuckerberg culpa "coceira" por olhos avermelhados em reunião

As coisas não estão indo tão bem para Mark Zuckerberg. Após as ações da Meta, antigo Facebook, despencarem mais de 26% após a divulgação de um resultado trimestral fraco, o presidente executivo perdeu US$ 29 bilhões de sua fortuna pessoal em um dia.

Porém, talvez a pior parte para o bilionário tenha sido a reunião com os funcionários após a divulgação do balanço. De acordo com informações da Bloomberg, o CEO teria comparecido à videochamada de óculos e olhos vermelhos.

Zuckerberg teria dito aos funcionários que, se ele chorasse durante a reunião, era porque seus olhos estavam coçando. Não ficou claro se a frase foi uma tentativa de fazer uma piada.

Queda nas ações da Meta

Pela primeira vez na história, a rede social perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários globalmente no último trimestre de 2021. Já a receita ficou avaliada em US$ 33,67 bilhões no quarto trimestre, ante aproximadamente US$ 28 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Já analisando o ano completo, a divisão Reality Labs, operação voltada para o metaverso, ficou com prejuízo líquido de US$ 10 bilhões, ante resultado negativo de US$ 6,6 bilhões. É a primeira vez que o Labs entra para o balanço.

Ao todo, a queda nas ações fez com que a empresa-mãe do Facebook reduzisse em US$ 250 bilhões seu valor de mercado.

Diante disso tudo, Zuckerberg pediu para que seus funcionários focassem no Instagram Reels para alcançar o “nível de concorrência sem precedentes” representado pelo TikTok, recentemente eleita a marca que mais cresce em valor no mundo.