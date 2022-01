TikTok é eleita a marca que mais cresce em valor no mundo

TikTok foi nomeada a marca que mais cresce no mundo por um novo relatório publicado nesta quarta-feira, 26, pela consultoria de marcas Brand Finance. Com um crescimento de 215% no valor da marca do app, a empresa foi de US$18,7 bilhões no ano de 2020, para US$59 bilhões, em 2021.

Com essa valorização, a plataforma de vídeos conquistou o 18º lugar entre as 500 marcas mais valiosas do mundo, e se tornou o novo participante mais importante do Ranking Brand Finance Global 500.

No topo da lista, a Apple manteve o título de marca mais valiosa após um aumento de 35% (355 bilhões de dólares) – o maior valor já registrado na análise.

A manutenção do pódio não é uma surpresa. Em 2021, a empresa comandada por Tim Cook se tornou a primeira a atingir uma avaliação de mercado de US$3 trilhões. Segundo o relatório, uma das chave do sucesso da marca foi diversificar a oferta de produtos e serviços aos clientes.

O iPhone ainda responde por cerca de metade das vendas da marca. No entanto, este ano a Apple deu mais atenção ao seu outro conjunto de produtos com uma nova geração de iPads, uma revisão do iMac e a introdução de AirTags. Sua gama de serviços, do Apple Pay ao Apple TV, também se fortaleceu e se tornou cada vez mais importante no portfólio.

Impulso na pandemia

Com as restrições do covid-19 ainda em vigor em todo o mundo ao longo de 2021, os serviços de entretenimento digital, incluindo redes sociais e streaming, tiveram um crescimento contínuo, e segundo indica a Brand Finance, a ascensão do TikTok é uma prova de como o consumo de mídia está mudando para conteúdos mais simples e rápidos.

Contudo, o momento também serviu para cravar as gigantes da tecnologia como a indústria mais valiosa do mundo, seguido do varejo, com marcas como Amazon e Walmart.

O desenvolvimento de vacinas para o coronavírus também impulsonaram a indústria farmacêutica nomeada pelo relatório com a indústria de mais rápido crescimento do momento. Neste setor a Johnson & Johnson continua sendo a mais valiosa, com um aumento de 24% no valor da marca (US$ 13,4 bilhões).

A nova participante do ranking AstraZeneca garantiu o título de empresa que mais cresce na categoria, com um notável aumento de 77% no valor da marca (US$ 5,6 bilhões), seguida pela Pfizer como a segunda que mais cresce, com 58% de crescimento, elevando o valor da marca para US$ 6,3 bilhão.

As dez marca mais valiosas do mundo em 2022:

1 - Apple / US$ 355 bilhões

2 - Amazon / US$ 350 bilhões

3 - Google / US$ 263 bilhões

4 - Microsoft / US$ 184 bilhões

5 - Walmart / US$ 111 bilhões

6 - Samsung / US$ 107 bilhões

7 - Facebook / US$ 101 bilhões

8 - ICBC / US$ 75 bilhões

9 - Huawei / US$ 71 bilhões

10 - Verizon / US$ 69 bilhões