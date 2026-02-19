Tecnologia

YouTube fora do ar? Site tem instabilidades nesta quinta-feira

Usuários relatam problemas pelo segundo dia seguido na plataforma

Youtube: sites monitoram reclamações para login no aplicativo móvel (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08h49.

Usuários do YouTube relataram instabilidade no sistema da plataforma na manhã desta quinta-feira, 19. As reclamações acontecem menos de um dia após o aplicativo ficar fora do ar no mundo todo.

Segundo o site DownDetector, que monitora problemas em outros sites e aplicativos, relatos de usuários indicam "potenciais problemas" com o YouTube.

Já no site Down For Everyone or Just Me, houve um pico de reclamações às 4h da manhã. O site afirma que essa instabilidade durou por cerca de 46 minutos, mas já foi resolvida.

A principal queixa dos usuários era sobre problemas no login do aplicativo móvel.

Youtube: site monitorou pico nas reclamações às 4h da manhã desta quinta-feira, 19 (Reprodução/Down For Everyone Or Just Me)

Falha generalizada

As instabilidades no Youtube começaram a ocorrer na noite da terça-feira, 17, e se estenderam até a noite de quarta-feira-18, com oscilações.

Na manhã de ontem a empresa informou, em nota publicada em sua página de suporte, que o problema estava no sistema de recomendações do Google, responsável por mostrar os vídeos aos usuários.

A falha atingiu tanto o site quanto os aplicativos, incluindo YouTube Music e YouTube Kids.

Quanto às queixas registradas hoje, a empresa ainda não se manifestou.

