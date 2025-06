YouTube atualiza app e passar e alguns iPhones perderam acesso

O YouTube atualizou seu app para iOS para a versão 20.22.1, agora exigindo iOS 16 ou versões mais recentes para ser instalado e executado. Essa mudança significa que vários modelos antigos de iPhone não são mais oficialmente compatíveis com o app da plataforma de vídeos do Google.

Os dispositivos afetados são aqueles que não podem ser atualizados além do iOS 15, incluindo o iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e o iPhone SE de primeira geração. O iPod touch 7 também ficará de fora dessa atualização.

Além disso, a versão para iPad do YouTube agora requer o iPadOS 16 ou superior, o que significa que o app descontinuou o suporte para o iPad Air 2 e iPad mini 4.

Embora essa mudança impacte usuários com dispositivos mais antigos, o acesso ao YouTube ainda pode ser feito via navegador, acessando m.youtube.com. No entanto, a experiência será mais limitada em comparação com o uso do app específico para dispositivos móveis.

Foco em dispositivos mais novos e integração com o Google Lens

Com essa atualização, o YouTube prioriza a otimização do app para dispositivos mais recentes, garantindo melhor desempenho, novos recursos e uma experiência mais fluida para os usuários de versões mais novas do sistema operacional.

Outra novidade recente relativa à empresa é o anúncio da integração do Google Lens aos vídeos do YouTube Shorts. Agora, usuários podem pausar os vídeos curtos e buscar informações sobre elementos visuais, como identificar locais e explorar detalhes sobre sua cultura e história.

Se essa integração dá sequência ao compromisso do YouTube em melhorar o Shorts, especialmente para se diferenciar de concorrentes como TitTok e Instagram Reels, a nova atualização do app para iOS reflete uma tendência de muitos aplicativos que exigem versões mais recentes dos sistemas operacionais para oferecer uma experiência mais eficiente, recursos avançados e melhorias de segurança, mesmo que isso implique a descontinuação do suporte para dispositivos mais antigos.