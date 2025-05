YouTube integra Google Lens aos Shorts para buscas durante vídeos curtos

Nesta quinta-feira, 29, o YouTube anunciou a integração do Google Lens aos Shorts. Com essa novidade, usuários poderão buscar informações sobre elementos visuais enquanto assistem a vídeos curtos na plataforma. Ainda nesta semana, a versão beta começará a ser liberada para todos.

Com essa integração, o YouTube tem por objetivo melhorar a capacidade de busca visual dentro do Shorts, oferecendo uma experiência mais interativa e intuitiva para a descoberta de conteúdos. A iniciativa faz mais sentido quando considerado que plataformas concorrentes de vídeos curtos, como TikTok e Instagram Reels, ainda não oferecem uma funcionalidade semelhante.

Esse anúncio dá sequência ao compromisso do YouTube em melhorar o Shorts. Em abril deste ano, a plataforma já havia apresentado novas ferramentas para criadores, incluindo um editor de vídeo aprimorado, geração de stickers por inteligência artificial, sincronização de conteúdo com o ritmo da música, templates melhorados, entre outras funcionalidades que visam ampliar a atratividade e a capacidade criativa no segmento.

Assim, no caminho para se tornar o “rei de todas as mídias”, o YouTube expande suas funcionalidades e potencialidades, seja com vídeos curtos, longos, caseiros, roteirizadas ou de qualquer outro tipo.

Como vai funcionar

Quando a funcionalidade estiver disponível, usuários poderão ativá-la ao pausar um Short e selecionar a opção “Lens” no menu superior. Em seguida, basta desenhar, destacar ou tocar em um objeto que desejam pesquisar. O Lens então exibirá resultados visuais e informações sobre o item destacado, sobrepondo essas informações ao vídeo em reprodução.

Por exemplo, ao mesmo tempo que assiste a um vídeo gravado em um local turístico, o espectador poderá selecionar um ponto de referência e pedir ao Lens para identificá-lo, obtendo detalhes sobre a cultura e a história daquele destino. Feita a busca, o espectador poderá voltar facilmente ao conteúdo.

Durante a versão beta, os resultados de pesquisa não exibirão anúncios. Além disso, o recurso não estará disponível em Shorts que contenham links de afiliados para compras ou promoções pagas de produtos.