Xiaomi Redmi Note vs Samsung Galaxy M: qual é a melhor opção até R$ 2.000?

Confira os principais pontos de comparação entre os modelos Redmi Note e Galaxy M, duas das linhas mais populares de smartphones intermediários, para ajudar na sua escolha

É sempre recomendável pesquisar mais profundamente antes de adquirir um modelo, pois as especificações e preços podem variar bastante entre os dispositivos, mercados e locais de venda (Xavier Lorenzo/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 06h11.

Xiaomi e Samsung são duas das principais fabricantes de smartphones do mundo, com linhas variadas e que abrangem desde modelos de entrada até dispositivos premium. A disputa entre os dispositivos Redmi Note e Galaxy M é uma das mais acirradas do mercado de celulares intermediários, especialmente para quem busca aparelhos até R$ 2.000.

Se você está em dúvida sobre qual dessas linhas escolher, algumas características gerais podem ajudar a entender os pontos principais de cada uma e facilitar a decisão de compra.

No entanto, é sempre recomendável pesquisar mais profundamente antes de adquirir um modelo, pois especificações e preços podem variar bastante entre dispositivos, mercados e locais de venda.

Xiaomi Redmi Note

A linha Xiaomi Redmi Note é conhecida por oferecer excelentes especificações a um preço muito acessível, o que a torna uma das preferidas de quem busca mais desempenho por menos do que custaria um modelo topo de linha.

Os principais destaques dessa série são:

  • Custo-benefício em hardware: os modelos da linha Redmi Note, especialmente os modelos “Pro” e “Plus”, costumam vir com processadores potentes, ótimos para tarefas pesadas e jogos, além de oferecerem grandes quantidades de RAM. Isso tudo por um preço que, muitas vezes, é inferior ao de equivalentes da Samsung;
  • Câmera principal: muitos modelos da linha Redmi Note, como o Redmi Note 13 Pro Plus, apresentam câmeras com sensores de alta resolução (como 108 MP ou até 200 MP). Isso resulta em fotos com mais detalhes e boa qualidade durante o dia;
  • Velocidade de carregamento: a chinesa também é reconhecida por oferecer carregamento rápido em seus dispositivos, o que significa menos tempo na tomada e mais tempo de uso;
  • Recursos extras: alguns modelos da Xiaomi vêm com funcionalidades extras, como o emissor infravermelho, que transforma o celular em um controle remoto universal.

Samsung Galaxy M

A linha Galaxy M da Samsung, que substituiu a Galaxy J, oferece celulares de entrada e intermediários, com foco em alguns pontos fortes que atraem usuários que buscam a confiabilidade da marca sul-coreana, mesmo em modelos mais acessíveis.

  • Qualidade de tela: os smartphones da linha Galaxy M costumam vir com telas Super AMOLED ou AMOLED, garantindo uma experiência visual superior. Cores vibrantes, ótimo contraste e brilho são os pontos fortes dessas telas, o que pode ser um atrativo se você valoriza uma boa exibição de conteúdo;
  • Bateria de longa duração: a linha Galaxy M é famosa por sua autonomia. Muitos modelos possuem baterias de 5.000 mAh ou mais (como o M15, que pode custar menos de R$ 1.000 e oferece 6.000 mAh), garantindo tempo de uso superior a um dia, dependendo do seu perfil de consumo;
  • Câmeras e vídeos: se você costuma gravar vídeos ou gosta de fotografar com uma câmera ultra-wide, a Samsung tende a levar vantagem. Seus modelos geralmente oferecem conjuntos superiores e a possibilidade de gravar vídeos em 4K, algo que a Xiaomi, nessa faixa de preço, pode não oferecer;
  • Software e longevidade: a sul-coreana também é conhecida por oferecer uma experiência de software mais refinada e otimizada, com a interface One UI. Além disso, a marca tem um bom histórico de atualizações de segurança e sistema, garantindo maior longevidade aos aparelhos.

Vale lembrar que o mercado de tecnologia é muito dinâmico e os modelos exatos e seus preços podem mudar rapidamente. Portanto, antes de tomar sua decisão final, faça uma pesquisa mais específica sobre o modelo que mais lhe interessa. Confira as especificações atualizadas e leia resenhas de quem já comprou, para garantir que o celular atenda às suas expectativas.

