Xiaomi Redmi Note vs Samsung Galaxy M: qual é a melhor opção até R$ 2.000?

É sempre recomendável pesquisar mais profundamente antes de adquirir um modelo, pois as especificações e preços podem variar bastante entre os dispositivos, mercados e locais de venda (Xavier Lorenzo/Getty Images)
Redator
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 06h11.
Xiaomi e Samsung são duas das principais fabricantes de smartphones do mundo, com linhas variadas e que abrangem desde modelos de entrada até dispositivos premium. A disputa entre os dispositivos Redmi Note e Galaxy M é uma das mais acirradas do mercado de celulares intermediários, especialmente para quem busca aparelhos até R$ 2.000.
Se você está em dúvida sobre qual dessas linhas escolher, algumas características gerais podem ajudar a entender os pontos principais de cada uma e facilitar a decisão de compra.
No entanto, é sempre recomendável pesquisar mais profundamente antes de adquirir um modelo, pois especificações e preços podem variar bastante entre dispositivos, mercados e locais de venda.
A linha Xiaomi Redmi Note é conhecida por oferecer excelentes especificações a um preço muito acessível, o que a torna uma das preferidas de quem busca mais desempenho por menos do que custaria um modelo topo de linha.
Os principais destaques dessa série são:
A linha Galaxy M da Samsung, que substituiu a Galaxy J, oferece celulares de entrada e intermediários, com foco em alguns pontos fortes que atraem usuários que buscam a confiabilidade da marca sul-coreana, mesmo em modelos mais acessíveis.
Vale lembrar que o mercado de tecnologia é muito dinâmico e os modelos exatos e seus preços podem mudar rapidamente. Portanto, antes de tomar sua decisão final, faça uma pesquisa mais específica sobre o modelo que mais lhe interessa. Confira as especificações atualizadas e leia resenhas de quem já comprou, para garantir que o celular atenda às suas expectativas.