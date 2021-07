Xiaomi passa Apple e assume 2° lugar no mercado de smartphones

A fabricante de smartphones Xiaomi ultrapassou a Apple no segundo trimestre de 2021 e se tornou a segunda maior fabricante do mundo, segundo um relatório da empresa de análise de mercado Canalys.

A Xiaomi teve 17% das vendas no período, acima dos 14% da Apple. Quem segue na liderança é a Samsung, que vendeu 19% dos smartphones do trimestre.

Segundo o relatório da Canalys, a Xiaomi está ampliando rápido seu mercado fora da China, com aumento de 300% nas vendas na América Latina e 50% na Europa.

O crescimento da Xiaomi na comparação com o ano passado foi de 83%, bem acima de Apple e Samsung, que cresceram, respectivamente, 1% e 15%.

A Canalys nota que a maior parte das vendas da Xiaomi está no mercado de massa, enquanto que a Apple concorre apenas no mercado topo de linha, com dispositivos com valor mais alto. Apesar disso, a Xiaomi, além de outras fabricantes chinesas como Vivo e Oppo, tem feito incursões nos dispositivos mais caros.

Recentemente, a empresa lançou o Mi 11, que no Brasil chegou por 8.000 reais.

