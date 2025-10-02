Xiaomi 17 supera 1 milhão de unidades vendidas e quebra recordes na China

O presidente do Grupo Xiaomi e líder da divisão de smartphones, Lu Weibing, informou no Weibo que as vendas da série Xiaomi 17 ultrapassaram 1 milhão de unidades desde o lançamento. Segundo ele, o desempenho inicial foi mais rápido do que o registrado por gerações anteriores da marca.

A empresa anunciou que está ampliando a produção para reforçar o estoque. Em 29 de setembro, dois dias após a estreia comercial, Lu já havia relatado forte demanda pelos aparelhos. O modelo mais vendido foi o Xiaomi 17 Pro Max, seguido pelo Pro, ambos com preço acima de RMB 6 mil. A empresa também aumentou os pedidos adicionais do Pro.

Xiaomi amplia produção e adiciona versão de 1 TB

Na geração passada, a versão padrão com 1 TB de armazenamento teve baixa participação nas vendas. Por isso, a Xiaomi optou por não lançar essa configuração de início, apesar de já ter concluído a validação técnica. Após críticas de consumidores, a companhia iniciou a produção em massa do modelo de 1 TB, com entregas programadas para 5 de outubro. Lu reconheceu que a ausência inicial da versão impactou as vendas da edição padrão.

Empresa projeta que série 17 supere resultados do Xiaomi 15

O executivo afirmou ainda que a empresa espera que a série Xiaomi 17 ultrapasse os resultados da linha Xiaomi 15.

De acordo com o portal IT Home, em 27 de setembro, a série Xiaomi 17 estabeleceu um recorde no mercado chinês, em apenas cinco minutos após o início das vendas, superou todos os lançamentos nacionais de smartphones de 2025 em volume e faturamento no primeiro dia. O Xiaomi 17 Pro Max respondeu por mais de 50% das vendas totais e alcançou o maior faturamento de estreia do setor neste ano.