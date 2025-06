Xiaomi atrai mais de 200 mil pedidos em 3 minutos para carro rival do Tesla Model Y

A Xiaomi anunciou que recebeu mais de 200 mil pedidos para o novo carro elétrico, o YU7, apenas três minutos após o início das vendas em Pequim, segundo publicação da empresa na rede social Weibo. Em uma hora, o número de reservas passou de 289 mil.

Com preço inicial de US$ 35 mil, o YU7 é posicionado logo abaixo do concorrente Tesla Model Y, SUV mais vendido na China por US$ 36.760. Apesar da diferença pequena no preço, analistas do Jefferies destacaram que o modelo da Xiaomi oferece “especificações e desempenho muito melhores”.

“Tesla disse antes: ‘vão em frente e comparem’. E nós da Xiaomi não aceitamos perder. Hoje, aceitamos oficialmente o convite da Tesla para a comparação”, afirmou Lei Jun, fundador e CEO da Xiaomi, durante o evento de lançamento. A Tesla e Elon Musk não comentaram as declarações.

Mercado reage a Xiaomi

O forte interesse pelo carro impulsionou as ações da Xiaomi, que chegaram a subir 8% nesta sexta-feira, 27, encerrando o dia com alta de 3,6% e cotadas a quase 59 dólares de Hong Kong, segundo informações do Business Insider.

O YU7 é o segundo carro lançado pela Xiaomi desde a entrada da empresa no mercado automotivo no ano passado, quando apresentou o sedã SU7, modelo que já vem superando o Tesla Model 3 em vendas mensais na China desde dezembro.

Além do mercado asiático, a Xiaomi também conquistou atenção internacional. Em outubro, Jim Farley, CEO da Ford, revelou que não queria abrir mão do Xiaomi SU7, que vinha usando há seis meses.

Impulsionada pelas vendas do SU7, pelo desempenho no mercado de smartphones e pela ampliação do portfólio para eletrodomésticos, a Xiaomi acumula alta de 72% em suas ações neste ano.