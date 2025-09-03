Tecnologia

Xiaomi lança HyperOS 3 com foco em compatibilidade com Apple e recebe críticas

Xiaomi lança HyperOS 3 com foco na compatibilidade com o ecossistema Apple, mas recebe críticas por design semelhante ao iOS e promete mais opções de personalização

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15h32.

Na semana passada, a Xiaomi apresentou oficialmente o HyperOS 3 durante um evento com o tema “Tudo em Harmonia”. O novo sistema operacional chamou atenção pelo slogan “melhor compatibilidade com o ecossistema Apple”, mas também gerou críticas entre os usuários, que apontaram semelhanças entre os ícones do novo sistema e o design do iOS, questionando a perda da “identidade Xiaomi”.

A versão Beta do HyperOS 3 já começou a ser distribuída para oito dispositivos, incluindo a série Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Ultra e os tablets Xiaomi Pad 7 Pro e 7S Pro.

Contudo, os ícones dos aplicativos Galeria, Configurações e Mensagens foram os mais criticados, com alguns usuários apontando a semelhança excessiva com o iOS.

Por outro lado, houve também aprovação do novo design. Em resposta, a Xiaomi esclareceu que os usuários podem retornar ao visual clássico seguindo o caminho: Configurações > Personalização do Sistema > Ícones > Estilo de Ícone. Além disso, a loja de temas oferece outras opções de ícones, temas e papéis de parede.

Expansão do beta e novos modelos

Quanto à expansão do Beta, a Xiaomi anunciou que a segunda leva de atualizações, prevista até 17 de setembro, incluirá os modelos MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Redmi K Pad e as TVs Xiaomi S Pro Mini LED 2025. A série Xiaomi 14, Redmi K70 e MIX Flip também devem receber a atualização até o final deste mês.

De acordo com o comunicado oficial de OTA, o HyperOS 3 traz diversas melhorias na experiência do usuário, novos elementos visuais, aplicativos otimizados e recursos como o “Super Xiao AI”. Além disso, a Xiaomi reforçou a integração entre dispositivos e aprimorou a compatibilidade com diferentes versões do Android.

Outro ponto importante do sistema é a interoperabilidade, que conecta o ecossistema “Humano-Carro-Casa” da Xiaomi aos produtos da Apple. Usuários de iPhone, iPad e Mac poderão instalar o “Xiaomi Interconnectivity” para receber notificações, responder mensagens por espelhamento e acessar o smartphone Xiaomi diretamente nas telas de iPad e Mac.

Após o lançamento, o CEO da Xiaomi, Lei Jun, usou sua conta no Weibo para destacar: “Usuários da Apple, prestem atenção: os smartphones Xiaomi agora são ainda mais compatíveis com o ecossistema da Apple.”

