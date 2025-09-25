Xiaomi anuncia a série Xiaomi 17 e apresenta o processador Snapdragon 8 Elite de quinta geração

A Xiaomi fez um grande anúncio sobre o lançamento da sua nova série de smartphones, a Xiaomi 17, junto com a estreia mundial do processador Snapdragon 8 Elite de quinta geração. O comunicado foi realizado pela conta oficial da Xiaomi HyperOS no Weibo.

A série Xiaomi 17 contará com três modelos distintos, cada um projetado para atender a diferentes perfis de usuários. O Xiaomi 17, que se destaca como o modelo padrão mais potente da história da marca, o Xiaomi 17 Pro, um modelo compacto focado em fotografia, e o Xiaomi 17 Pro Max, que é um flagship fotográfico avançado.

Todos os dispositivos virão equipados com o sistema operacional HyperOS 3. O lançamento oficial está marcado para hoje às 19h, horário de Pequim.

O poderoso Snapdragon 8 Elite de quinta geração

O processador Snapdragon 8 Elite de quinta geração utiliza a tecnologia de processo de 3nm de terceira geração, oferecendo não apenas um desempenho superior, mas também um reduzido consumo de energia. Com uma frequência máxima de 4,6 GHz, o chip se destaca nas plataformas móveis.

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, afirmou que o novo chip é "realmente poderoso", destacando sua capacidade de revolucionar o desempenho dos dispositivos móveis.

A Xiaomi no setor automotivo: uma nova era de inovações

A Xiaomi também vem expandindo suas fronteiras, entrando oficialmente no setor automotivo em 2023. Em março de 2024, a empresa lançou o sedã SU7, com preço inicial de RMB 215.900 (aproximadamente R$155 mil), e no final do mesmo ano, apresentou o SUV YU7. Lei Jun comentou sobre a decisão de investir simultaneamente em carros e chips, afirmando que esse desafio era comparável a "sustentar dois filhos na universidade ao mesmo tempo".

No segundo trimestre de 2025, a Xiaomi obteve um crescimento significativo em seus resultados financeiros. A empresa registrou uma receita de RMB 115,96 bilhões, o que representa um aumento de 30,5% em relação a 2024. O lucro líquido ajustado foi de RMB 10,83 bilhões, marcando um crescimento de 75,4%, ambos os números são recordes históricos. Até abril deste ano, o investimento da Xiaomi no desenvolvimento do chip XRING ultrapassou os RMB 13,5 bilhões, contando com uma equipe de mais de 2.500 pessoas. Para 2025, a empresa prevê investir mais de RMB 6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento.