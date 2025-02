Xi Jinping reforça compromisso com setor privado em encontro com big techs

O presidente chinês Xi Jinping destacou nesta segunda-feira, 17, a importância de promover o desenvolvimento saudável e de alta qualidade do setor privado no país. Xi fez essas declarações durante um encontro com empresários, onde discursou após ouvir representantes do empresariado, incluindo das big techs.

Setor privado tem papel estratégico no crescimento da China

O líder chinês ressaltou que o setor privado tem amplas perspectivas e grande potencial na nova era, sendo este um momento propício para que as empresas e os empreendedores explorem ao máximo suas capacidades. Ele enfatizou a necessidade de fortalecer o consenso e reforçar a confiança para impulsionar o crescimento do setor.

O evento contou com a presença do primeiro-ministro Li Qiang e do vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang, ambos membros do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCCh). Wang Huning, presidente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, presidiu o simpósio.

Líderes empresariais como Ren Zhengfei (Huawei), Wang Chuanfu (BYD), Liu Yonghao (New Hope), Yu Renrong (Will Semiconductor), Wang Xingxing (Unitree Robotics) e Lei Jun (Xiaomi) apresentaram sugestões e opiniões sobre o desenvolvimento do setor privado.

Igualdade de mercado e apoio ao setor privado

Xi Jinping reafirmou o compromisso do Partido e do governo em consolidar e desenvolver o setor público, ao mesmo tempo, em que incentivam e apoiam o crescimento do setor privado. Ele garantiu que todas as entidades econômicas, independentemente do modelo de propriedade, terão igualdade de acesso aos fatores de produção, competirão em condições equitativas no mercado e terão seus direitos protegidos pela lei.

O presidente chinês destacou que a nova fase do desenvolvimento nacional abre oportunidades significativas para o setor privado e reforçou que os desafios atuais podem ser superados, incentivando os empresários a manterem a confiança no futuro.

Redução de barreiras e incentivo ao empreendedorismo

Xi também defendeu a remoção de barreiras que dificultam o acesso das empresas aos recursos produtivos e impedem a concorrência justa no mercado. Ele reforçou a necessidade de ampliar a participação de entidades privadas em setores de infraestrutura e de adotar medidas concretas para facilitar o acesso ao crédito a custos acessíveis.

Além disso, o líder chinês destacou a importância de garantir a proteção legal dos direitos das empresas privadas e de seus empreendedores.

Por fim, Xi Jinping conclamou os empresários a assumirem um espírito empreendedor e patriótico, focando na expansão e fortalecimento de seus negócios, contribuindo assim para o socialismo com características chinesas e para a modernização do país.