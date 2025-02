Xiaomi SU7 Ultra bate recordes e se torna o sedan mais rápido da China

A Xiaomi está apostando alto no mercado de veículos elétricos esportivos e, para demonstrar o desempenho do seu mais novo modelo, o Xiaomi SU7 Ultra, a empresa colocou o carro à prova em quatro circuitos profissionais na China. Em apenas quatro dias, o sedan quebrou recordes e superou marcas consagradas, consolidando-se como um dos modelos mais rápidos da categoria.

SU7 Ultra supera rivais e bate recordes na China

No dia 11 de fevereiro, o SU7 Ultra desafiou o Circuito de Chengdu Tianfu, registrando um tempo de 1 minuto e 26,741 segundos. O desempenho foi suficiente para superar modelos como BMW M4, Porsche GT4 RS, BMW M3 e Porsche 911, tornando-se o sedan de produção mais veloz da pista.

No dia 12 de fevereiro, o modelo passou pelo Circuito Internacional de Zhuzhou, onde cravou 1 minuto e 41,806 segundos, quebrando o recorde anterior do Zeekr 001 FR, que havia registrado 1 minuto e 43,53 segundos.

Já no dia 13 de fevereiro, no Circuito Internacional de Zhuhai, o SU7 Ultra alcançou a marca de 1 minuto e 37,758 segundos, estabelecendo novamente o melhor tempo para um sedan de produção.

Por fim, no dia 14 de fevereiro, o modelo encarou o Circuito Internacional de Xangai, famoso por sediar corridas de Fórmula 1. O tempo de 2 minutos e 9,944 segundos garantiu ao SU7 Ultra o título de “carro de produção em massa mais rápido do Circuito de Xangai”, superando o recorde anterior de 2 minutos e 11,28 segundos, que pertencia ao Porsche Taycan Turbo GT.

Desempenho de alto nível com características de fábrica

Os testes foram realizados com um engenheiro interno da Xiaomi ao volante e com o carro praticamente nas mesmas condições em que será vendido: pneus originais, interior preservado e uma gaiola de proteção de 80 kg. Especialistas apontam que, com ajustes mais agressivos na pilotagem, os tempos poderiam ser melhorados em 2 a 3 segundos.

Estratégia de mercado e lançamento oficial

O Xiaomi SU7 Ultra será lançado oficialmente no final de fevereiro, com um preço sugerido de RMB 814.900. A série de desafios faz parte da estratégia da empresa para promover o modelo antes do lançamento.

Lei Jun, CEO da Xiaomi, batizou a iniciativa de “Plano C”, em referência às palavras Challenge (Desafio), Conquer (Conquistar) e China. A ação reforça o posicionamento do SU7 Ultra como um veículo esportivo de alto desempenho, alinhado à filosofia de inovação e manufatura inteligente chinesa.

Superando a Porsche e ganhando reconhecimento

Após superar o Porsche Taycan Turbo GT no Circuito Internacional de Xangai, o Xiaomi SU7 Ultra recebeu uma mensagem de congratulação da Porsche, que elogiou a evolução da fabricação chinesa e destacou sua filosofia de design: “nascido na pista, destinado à estrada”. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, respondeu com humildade, reconhecendo a Porsche como uma referência e um modelo a ser seguido.

A troca de elogios entre as marcas rapidamente se tornou um tópico quente na Internet, com internautas celebrando a competição saudável e o avanço da indústria automotiva chinesa.

Com a aproximação do lançamento oficial, a Xiaomi revelou uma nova opção de cor para o SU7 Ultra: prata, que oferece um visual mais discreto. O modelo também conta com um capô perfurado (opcional) e mantém o cinto de segurança amarelo no interior, criando um contraste esportivo.

Ficha técnica impressionante

Baseado no modelo SU7, o Ultra possui as seguintes especificações:

Dimensões: 4.996 mm de comprimento, 1.963 mm de largura, 1.440 mm de altura e entre-eixos de 3.000 mm

Aerodinâmica: coeficiente de arrasto de 0,195 Cd, o menor entre carros de produção no mundo

Construção: 17 componentes em fibra de carbono, reduzindo o peso total para 2.295 kg (incluindo a gaiola de proteção)

Downforce: aerofólio ativo e spoiler dianteiro geram 285 kg de downforce em altas velocidades

O sistema de suspensão inclui duplo braço oscilante na dianteira e multibraço na traseira, com suspensão eletromagnética e molas pneumáticas de série. Há ainda a opção de freios de cerâmica de carbono de 440 mm com pinças de 10 pistões, garantindo alto desempenho nas frenagens.

Potência e tecnologia de ponta

No quesito motorização, o SU7 Ultra mantém a plataforma de 800V e um sistema de tração integral de três motores, entregando uma potência impressionante de 1.137 kW (1.548 cv).