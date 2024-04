X está distribuindo selos de verificação para contas; veja se você pode receber

Depois de muitas discussões e polêmicas, o X (antigo Twitter) está distribuindo gratuitamente assinaturas Premium e Premium Plus para contas com um grande número de seguidores. As informações são do The Verge

Com isso, personalidades que se negaram a pagar para obter o famoso selo azul de verificação agora terão isso sem qualquer custo. A mudança começou a ser notada nesta quarta-feira.

Musk anunciou na semana passada que as contas do X com mais de 2.500 "seguidores assinantes verificados" receberiam uma assinatura Premium gratuita, enquanto as contas com mais de 5.000 receberiam uma assinatura Premium Plus gratuita.

Antes da aquisição por Musk, o símbolo de verificado na plataforma conhecida como Twitter era geralmente aplicado a celebridades, políticos, jornalistas e outras pessoas públicas. Depois que a plataforma lançou a verificação paga, ela se tornou um rótulo que qualquer pessoa poderia obter ao adquirir uma assinatura Premium. Os usuários do X anteriormente verificados que se recusaram a pagar perderam suas marcas de verificação, embora Elon Musk tenha intervindo pessoalmente para que pessoas como Stephen King e LeBron obtivessem a verificação, que acabou sendo adicionada a muitas contas com mais de um milhão de seguidores (o que também verificou contas de muitas pessoas que morreram ou não a solicitaram).

Agora, parece que muitas contas influentes do X com dezenas ou centenas de milhares de seguidores (o que pode se traduzir em seguidores verificados que ultrapassam a marca de referência) estão novamente acompanhadas do selo.

Os usuários do X que receberam a verificação de acordo com o esquema mais recente receberam a seguinte mensagem, de acordo com print por Peter Kafka do Business Insider.