Musk diz que Grok, rival do ChatGPT, estará disponível para assinantes do X

Elon Musk disse na terça-feira que o chatbot Grok, de sua startup de inteligência artificial xAI, será habilitado para todos os assinantes premium da plataforma de mídia social X, antigo Twitter. As informações são da Reuters.

Ele anunciou isso em um post no X, sem revelar mais detalhes. Anteriormente, o chatbot estava disponível apenas para assinantes Premium+.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024