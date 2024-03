Usuários diários do Twitter caem 23% nos EUA desde aquisição de Elon Musk

O uso do Twitter nos EUA caiu em mais de um quinto desde que Elon Musk comprou o site e o renomeou para X, de acordo com dados da empresa de monitoramento de aplicativos Sensor Tower.

Até fevereiro de 2024, os usuários diários da rede social na América haviam caído 23% desde novembro de 2022, logo após Musk concluir sua aquisição. Todos as outras principais redes sociais experimentaram uma redução no mesmo período, mas nenhum em uma magnitude próxima à queda nos números de usuários do X.

O mais próximo foi o TikTok, que caiu pouco menos de 10%, enquanto o Facebook, Instagram e Snapchat tiveram quedas de usuários de menos de 5%, de acordo com os dados relatados pela NBC News.

Globalmente, o X se saiu um pouco melhor, perdendo 15% de seus usuários, com 174 milhões de usuários diários ativos de aplicativos, de acordo com os dados da Sensor Tower.

A empresa de análise não rastreia os usuários que visitam a rede social através da web, nem aqueles que usam aplicativos de desktop, e depende de várias fontes para manter um painel preciso de usuários a serem amostrados.

O X implicitamente rejeitou as alegações da Sensor Tower em um post público. Em uma mensagem não assinada, afirmou que "250 milhões de pessoas usam o X todos os dias", com 550 milhões visitando mensalmente, e que "o tempo médio diário gasto na plataforma" e "os minutos de usuário ativo diário" estão ambos aumentando ano após ano.

A empresa também experimentou queda em seu valor da empresa desde a compra por Musk. O fundo de crescimento de blue chips da Fidelity, que detém participação na rede social, continuamente revisou para baixo o valor atribuído à empresa, com 71,5% de redução de valor entre novembro de 2022 e novembro de 2023.