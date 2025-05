Netflix prepara atualização no app com recursos do TikTok e do ChatGPT; entenda

A Netflix vai renovar seu aplicativo com uma atualização inspirada em duas grandes tendências tecnológicas atuais: o formato de vídeos curtos do TikTok e a inteligência artificial generativa do ChatGPT.

Essa será a primeira grande mudança na interface do app para TVs em mais de 10 anos, desde 2014, buscando tornar a navegação mais ágil, intuitiva e personalizada.

Alterações visuais e navegação aprimorada

A principal alteração visual ocorre na tela inicial, onde o menu lateral dá lugar a uma barra superior com cinco abas: home, programas, filmes, jogos e minha lista. Informações como sinopse e detalhes das produções foram reposicionadas para ficarem mais próximas do campo de visão do usuário, facilitando a escolha do que assistir.

Além disso, o app passará a exibir “selos” informativos, indicando, por exemplo, se um evento está ao vivo, se um título recebeu prêmios, seu ranking de audiência local ou se é altamente reassistido.

Inteligência artificial e personalização

No campo da inteligência artificial, a Netflix está testando com um grupo restrito de usuários um chatbot baseado em IA generativa, desenvolvido em parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Esse assistente permitirá que os assinantes façam pedidos personalizados, como “quero algo para assistir que não seja comédia boba”, oferecendo recomendações mais precisas e contextuais.

A tecnologia também está sendo usada para aprimorar as sugestões de conteúdo em todo o serviço, considerando não só o histórico de visualização, mas também o comportamento ativo do usuário, como trailers assistidos, buscas recentes e até o horário do dia.

Novidade para dispositivos móveis: feed vertical

Outra novidade importante será o lançamento, nas próximas semanas, de um feed vertical no app para celulares, semelhante ao TikTok. Nele, os usuários poderão deslizar por clipes e trailers recomendados, com opções para assistir ao conteúdo completo, salvar na lista ou compartilhar.

Inicialmente, esse formato não exibirá anúncios para assinantes dos planos com publicidade, mas abre caminho para futuras possibilidades de monetização.