WhatsApp libera ligações com quem não tem conta no aplicativo

RESUMO ＋ O WhatsApp anunciou ligações com convidados sem cadastro no aplicativo. O acesso ocorre por um link, com entrada autorizada pelo organizador. A empresa também prevê integração com os calendários do Google e do Outlook ainda em 2026.

Participar de uma ligação no WhatsApp deixou de exigir uma conta no aplicativo. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 14, um recurso que permite receber convidados pelo navegador do computador, em conversas individuais ou em grupo.

Segundo o WhatsApp, as chamadas são gratuitas, comportam até 32 pessoas e não têm limite de duração. A criptografia de ponta a ponta também se aplica à participação de quem entra sem cadastro, de acordo com a companhia.

A mudança permite, por exemplo, convidar um colega de trabalho ou um professor para conversar sem que ele precise criar uma conta. Quem organiza a ligação continua obrigado a ter cadastro no serviço: somente usuários do WhatsApp podem gerar o link de acesso.

Como convidar alguém sem conta no WhatsApp?

O convite começa na aba “Ligações”. Ao selecionar o ícone “+”, o usuário pode criar um link e enviá-lo às pessoas com quem deseja conversar.

Quem recebe o endereço deve abri-lo no navegador do computador e informar seu nome. Em seguida, entra em uma sala de espera até que o organizador autorize sua participação. Ter o link não garante acesso automático à conversa.

O anfitrião também pode remover convidados a qualquer momento. Eles não conseguem visualizar o número de telefone dos demais participantes, enviar mensagens ou adicionar outras pessoas diretamente à chamada.

Convidados podem compartilhar a tela e levantar a mão

Depois de admitidos, os participantes sem cadastro têm acesso a recursos como compartilhar a tela do computador, enviar reações com emojis e levantar a mão para indicar que desejam falar.

O anúncio amplia as formas de usar o serviço no computador. Em março de 2021, o WhatsApp lançou videochamadas pelo PC em seu programa para Windows e Mac. Na modalidade anunciada agora, o convidado pode entrar pelo navegador, sem instalar o aplicativo.

Google Agenda e Outlook terão integração com as chamadas

A empresa também anunciou que pretende oferecer integrações com os calendários do Google e do Outlook ainda em 2026. A proposta é permitir que o organizador adicione uma ligação do WhatsApp diretamente ao convite de um compromisso.

Segundo a companhia, será necessário instalar um complemento do WhatsApp e conectar a conta para incluir o link no evento. Os convidados poderão participar com ou sem cadastro no mensageiro. O comunicado não informa uma data específica para a chegada dessas integrações.