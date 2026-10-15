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Bom dia, 15 de outubro: confira 30 mensagens para compartilhar no WhatsApp

Confira mensagens de carinho, gratidão, fé e motivação para começar o dia com boas energias e compartilhar com pessoas especiais

Bom dia, 15 de outubro: seleção reúne frases curtas e inspiradoras para enviar pelo WhatsApp e desejar uma quarta-feira de paz, alegria e realizações (PeopleImages/Shutterstock)

Bom dia, 15 de outubro: seleção reúne frases curtas e inspiradoras para enviar pelo WhatsApp e desejar uma quarta-feira de paz, alegria e realizações (PeopleImages/Shutterstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10h07.

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A quarta-feira, 15 de outubro, começa com uma nova oportunidade para renovar as energias, organizar os planos e demonstrar carinho por quem faz parte da rotina. Uma mensagem de bom dia pode ser uma maneira simples de transmitir otimismo e deixar o início do dia mais especial.

Para quem gosta de compartilhar frases pelo WhatsApp, reunimos 30 mensagens de bom dia para diferentes ocasiões. A seleção inclui desejos de paz, gratidão, fé, motivação e afeto, com opções para enviar a amigos, familiares, colegas de trabalho e pessoas queridas.

Confira:

Mensagens de bom dia para compartilhar no WhatsApp

1. "Bom dia! Que esta quarta-feira seja repleta de paz, alegria e boas notícias."

2. "Que o dia comece com esperança, siga com determinação e termine com gratidão. Bom dia!"

3. "Bom dia! Que cada momento de hoje traga um motivo para sorrir e agradecer."

4. "Uma nova manhã chegou, trazendo novas oportunidades e a chance de fazer diferente. Tenha uma ótima quarta-feira!"

5. "Que não faltem motivos para sorrir, força para continuar e pessoas especiais para compartilhar a vida. Bom dia!"

6. "Bom dia! Que a leveza acompanhe seus passos e que a felicidade encontre espaço em cada detalhe do seu dia."

7. "Feliz quarta-feira! Que hoje seja um dia produtivo, tranquilo e cheio de boas surpresas."

8. "Que a manhã traga serenidade ao coração e coragem para realizar tudo o que você deseja. Bom dia!"

9. "Bom dia! Comece o dia acreditando que pequenas atitudes podem transformar grandes momentos."

10. "Que esta quarta-feira seja uma oportunidade para recomeçar, aprender e conquistar novos objetivos. Tenha um excelente dia!"

Frases de bom dia com fé e gratidão

11. "Bom dia! Que Deus abençoe sua quarta-feira, proteja seus caminhos e ilumine suas escolhas."

12. "Que a fé renove suas forças e a esperança acompanhe cada passo do seu dia. Bom dia!"

13. "Agradeça pela vida, pela saúde e pelas oportunidades que chegam a cada manhã. Tenha uma quarta-feira abençoada!"

14. "Bom dia! Que Deus cuide dos seus planos, fortaleça seu coração e encha sua casa de paz."

15. "Que a presença de Deus transforme suas preocupações em confiança e seus desafios em oportunidades de crescimento. Feliz quarta-feira!"

16. "Bom dia! Que nunca faltem fé para acreditar, coragem para agir e gratidão para reconhecer as bênçãos da vida."

17. "Que esta manhã seja iluminada por Deus e que a paz esteja presente em cada decisão. Uma quarta-feira abençoada para você!"

18. "Bom dia! Receba este novo dia com o coração agradecido e a esperança de que coisas boas podem acontecer."

Mensagens de carinho para amigos e familiares

19. "Bom dia! Passei para desejar que sua quarta-feira seja tão especial quanto você é para mim."

20. "Que seu dia seja cheio de abraços, boas conversas e momentos que aqueçam o coração. Bom dia!"

21. "Bom dia! Que você encontre carinho nos pequenos gestos e alegria nas coisas simples da vida."

22. "Uma mensagem para lembrar que você é especial e merece viver um dia cheio de coisas boas. Feliz quarta-feira!"

23. "Bom dia! Que a distância nunca impeça o carinho de chegar e que nossa amizade continue rendendo bons momentos."

24. "Desejo que hoje você receba o mesmo amor, cuidado e alegria que oferece às pessoas ao seu redor. Tenha um lindo dia!"

Frases motivacionais para começar a quarta-feira

25. "Bom dia! Seus objetivos merecem dedicação, seus sonhos merecem coragem e seu caminho merece paciência."

26. "Cada manhã oferece uma nova chance de avançar. Dê o primeiro passo e confie no processo. Feliz quarta-feira!"

27. "Bom dia! Faça o que estiver ao seu alcance hoje e celebre cada conquista, por menor que pareça."

28. "Que a determinação seja maior que o desânimo e que a vontade de crescer acompanhe suas escolhas. Tenha um ótimo dia!"

29. "A quarta-feira é uma oportunidade para ajustar os planos, recuperar o foco e seguir em frente com confiança. Bom dia!"

30. "Bom dia! Acredite no seu potencial, valorize suas conquistas e permita-se construir uma história da qual tenha orgulho."

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