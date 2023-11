Black Friday 2023: vendas de produtos de farmácia dispararam mais de 200% no PicPay

A Black Friday da diversificação também chegou ao PicPay. Apesar dos eletrodomésticos ainda serem os mais buscados, a venda de outros itens menos comuns chamou a atenção, é o que revela à EXAME Invest Rita Lemos, executiva do PicPay Shop. Segundo a porta-voz, as vendas de produtos de farmácia foram o destaque, crescendo 211% no período.

“Existe a etapa da Black Friday, que é de uma compra planejada, mas tem muita compra de oportunidade, principalmente aquelas com o ticket médio menor. Para comprar um telefone, a pessoa se planeja antes. Mas um perfume ou algo mais barato, você está propenso a comprar por impulso. Então o que vimos foi uma queda de 4% no ticket médio da compra”, afirma a executiva.

Outra curiosidade também foi a busca por produtos relacionados ao calor. Assim como o Google revelou um dia antes da Black Friday, a venda de ar-condicionado e ventilador também cresceram no período. “Coisas relacionadas ao calor normalmente tem uma sazonalidade de fim de ano, mas a gente sentiu uma busca maior por esse tipo de produto, principalmente ar-condicionado e ar-condicionado portátil”, pontua Lemos.

E os serviços não ficaram de fora. Vendas de pacotes de Airbnb tiveram um crescimento de 94% durante o período. No segmento de gift-card, destaque para gift-card de games, que cresceu 25% em relação a Black Friday do ano passado. Mas, é claro, os eletrodomésticos seguem sendo os itens mais procurados no período, com a air fryer figurando no topo da lista, seguida pelo Iphone, smart TV, Galaxy e lavadoura de roupas.

Leia também:

Black Friday no PicPay

Dados exclusivos disponibilizados à reportagem mostram que houve um aumento de 68% de abertura de contas no período, fazendo a instituição financeira atingir a marca dos 35 milhões de clientes ativos.

Além disso, o PicPay registrou um recorde em volume de vendas transacionado via afiliados no PicPay Shop: um crescimento de 28% em comparação a novembro do ano passado. Ao todo, há 330 empresas afiliadas dentro do aplicativo, incluindo grandes varejistas como Casas Bahia (BHIA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Natura (NTCO3).

Mais uma novidade foi a mudança de público. Comumente, a data é conhecida pelos grandes descontos, muitas vezes aproveitados por um público de média e baixa renda. Contudo, neste ano, Lemos afirma que 20% das vendas foram feitas por segmento de alta renda dentro do PicPay Shop - quem tem uma renda de R$ 15 mil ou mais de R$ 40 mil investido no PicPay.

Qual foi a estratégia do PicPay para a Black Friday?

Os bons resultados, segundo a executiva, são derivados de uma somatória de fatores, como segmentação de clientes para cashback e condições de acúmulo de benefícios, que permitia, por exemplo, uma desconto no PicPay Shop somado a um cashback caso o usuário pagasse com o PicPay Card.

“Com a base do Open Finance, nós entendemos o comportamento de compra de um determinado cliente. Então sabíamos quem é um cliente que compra em pet shop e quem é um cliente que compra em loja de casa de construção. A partir disso, estruturamos estratégias para dar cashback diferentes para determinados segmentos de clientes. Assim, nós demos mais para quem tem mais chance de trazer retorno”, comenta.

Veja também

Confira as últimas notícias de Invest: