Após Apple banir jogo, iPhone com Fortnite é vendido por até R$ 38 mil

Os gamers do Fortnite que se sentiram órfãos após a queda de braço entre Apple e Epic Games têm uma segunda chance de obter um iPhone já com o jogo instalado. Alguns anunciantes estão se aproveitando da situação e vendendo pela internet um iPhone Xr com o game por R$ 38 mil (7 mil dólares).

Para comprovar, basta fazer uma busca no site de comércio eletrônico eBay, similar ao Mercado Livre. Lá, é possível encontrar diferentes preços, porém, a maioria pede valores altos pelo item agora considerado “artigo raro”. Há uma variedade de modelos de iPhone com preços que variam entre R$ 600 (por um iPhone 7 com o game instalado), até mais de R$ 38 mil (U$ 7 mil).

Apesar da proibição tanto na App Store como na Google Play Store, as pessoas que já tinham o game instalado continuarão com ele no celular. Em comunicado, a Apple se diz aberta ao diálogo e a voltar a comercializar o jogo em suas plataformas desde que a Epic Games se comprometa a aceitar as condições da gigante americana.

Na última semana, a Apple removeu o aplicativo de sua loja virtual depois de uma atualização que implementou um sistema de pagamentos no Fortnite. A companhia entendeu que a novidade violava as políticas da App Store. Poucas horas mais tarde, o Google também removeu o game da Play Store, a loja virtual de aplicativos dos celulares com sistema operacional Android. A desenvolvedora do battle royale inseriu sua própria forma de pagamento no aplicativo. Com isso, seria possível adquirir conteúdos do game diretamente com a Epic e obter descontos de até 20% de forma permanente utilizando os V-Bucks, a moeda do game.

O jogo Fortnite foi instalado 133 milhões de vezes em smartphones. Segundo a consultoria Sensor Tower, o aplicativo gerou receita total de 1,2 bilhão de dólares mundialmente na App Store até o momento.

Em celulares com sistema Android, os números são mais modestos. O jogo foi baixado 11 milhões de vezes e gerou receita de 10 milhões de dólares desde abril de 2020, quando o app fez sua estreia na Play Store. Com isso, o Google recebeu receita de cerca de 3 milhões de dólares devido ao sucesso do jogo da Epic Games. Vale notar que é possível instalar aplicativos em celular Android por fontes externas, como um download da internet, ou outra loja de aplicativos. Portanto, os números da Play Store podem não representar o número real de instalações do jogo em dispositivos com sistema Android.

A Epic Games move uma ação contra a Apple por considerar que a empresa detém um monopólio de oferta de aplicativos e rentabilidade em iPhones mundialmente — justamente por não permitir, como no Android, a instalação de aplicativos de fontes externas. O argumento da companhia para o rigor com a distribuiçao de apps se apoia no discurso da segurança dos usuários, que estariam protegidos de tentativas de golpes virtuais por causa da rigidez de aprovação na App Store.