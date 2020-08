Google se une à Apple e bane Fortnite, jogo mais popular do mundo

Horas depois de a Apple remover o jogo Fortnite de sua loja digital, a App Store, o Google bloqueou a distribuição de Fortnite da plataforma Play Store após violar as diretrizes da Apple. As responsáveis pelo Android e iOS travam uma batalha contra a Epic Games, que tenta contornar a taxa cobrada pelas lojas de aplicativos em compras dentro do jogo.

A desenvolvedora do battle royale inseriu sua própria forma de pagamento no jogo — antes de ser revisado ou aprovado pela Apple e Google. Seria possível adquirir conteúdos do jogo diretamente com a Epic com descontos de até 20% de forma permanente utilizando os V-Bucks, a moeda do game.

Em comunicado, o Google confirma o banimento do jogo e deixa em aberto a possibilidade de continuar as discussões com a Epic e trazer o jogo de volta ao Google Play.

Como aconteceu com a Apple, o Google exige que os jogos usem o sistema Google Play para compras no aplicativo. Embora as regras da Play Store sejam um pouco mais flexíveis do que a da gigante americana, o Google estabelece alguns limites: “Os desenvolvedores que oferecem produtos dentro de um jogo baixado no Google Play ou fornecem acesso ao conteúdo do jogo, devem usar o faturamento no aplicativo do Google Play como método de pagamento. Ambas as lojas ganham uma comissão de 30% para qualquer compra realizada dentro de aplicativos.

A atualização da Epic no início de hoje infringiu essa regra, e enquanto o Google levou mais tempo para tomar a decisão de banir o Fortnite por causa dele do que a Apple, as duas empresas chegaram à mesma conclusão.

Um porta-voz do Google enfatizou ao site The Verge que “o Android é um ecossistema aberto que permite várias lojas e que as políticas do Google Play devem ser aplicadas igualmente a todos os desenvolvedores. A plataforma não tem nenhum problema com as outras lojas existentes, nem com a Epic, distribuindo seu jogo nelas”, disse o porta-voz.

Apesar do banimento, ainda é possível instalar o Fortnite no Android. A própria Epic direciona os visitantes para seu site, onde eles podem baixar o game por meio do aplicativo Epic Games ou através da Samsung Galaxy Store em dispositivos Samsung. Isso já não acontece com o iPhone e iPad, onde agora é impossível instalar o jogo.

A remoção acontece em meio a um período de grande consumo no mercado de games, com a Epic Games avaliada em mais de 17 bilhões de dólares em agosto de 2020. O Fortnite é um dos símbolos desse sucesso, mesmo sendo um jogo gratuito.