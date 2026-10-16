RESUMO ＋ A Tesla mostrou um Roadster em manobras aéreas, sem motorista, em uma área preparada no Texas. A fabricante atribui aos propulsores a capacidade de elevar e estabilizar o carro, mecanismo explicado em análise técnica da MotorTrend. A apresentação não demonstrou transporte aéreo de passageiros nem estabeleceu autonomia de voo.

Elon Musk apresentou o novo Tesla Roadster em McGregor, no Texas, na quinta-feira, 15, com uma demonstração em que o esportivo deixou o chão, girou no ar e voltou a pousar. A sequência dá forma à promessa de acrescentar ao automóvel recursos desenvolvidos com a SpaceX para fazer mais do que acelerar sobre o asfalto.

Ao ouvir a expressão “carro voador”, é fácil imaginar uma cena específica: o trânsito para, o motorista aperta um botão e o veículo ganha altitude, passa por cima do congestionamento e segue até o destino — quase um helicóptero que, ao pousar, volta a ocupar uma vaga na garagem.

Na vida real, pelo menos no que a Tesla mostrou, não é bem assim.

O Roadster saiu do chão, mas a apresentação não demonstrou um automóvel capaz de substituir um trajeto pelas ruas por uma viagem aérea. As manobras ocorreram em uma área preparada, sem motorista a bordo. Não foram estabelecidos o alcance de um percurso pelo ar nem o tempo durante o qual o veículo conseguiria permanecer nessa condição.

O protótipo percorreu uma estrutura curva, semelhante a uma pista de Hot Wheels, até ficar de cabeça para baixo. Depois, deixou a rampa, girou e retornou ao solo. Em outra sequência, passou pelo ar sobre uma fila de cinco veículos, incluindo um caminhão.

Esses movimentos envolvem tecnologias com funções diferentes. Para permanecer contra a rampa invertida, o carro usa um sistema de sucção sob a carroceria, segundo a Tesla. Já os propulsores de gás comprimido são apresentados pela fabricante como responsáveis por produzir força e ajustar a posição do veículo no ar.

A diferença importa para entender o que aconteceu. A velocidade adquirida antes de deixar a rampa influencia a trajetória inicial; os jatos podem acrescentar força e alterar o movimento depois que o carro perde contato com a pista. Nas fontes consultadas, porém, não há uma medição que permita separar quanto cada elemento contribuiu para a manobra.

É nesse intervalo entre sair do chão e realizar uma viagem aérea que está a principal dúvida sobre o novo Roadster: o que os sistemas anunciados permitem fazer — e o que a demonstração ainda não comprovou?

Foi o impulso da rampa ou a força dos jatos?

Uma rampa influencia a posição e a velocidade com que um veículo deixa a superfície. Depois que o contato termina, porém, ela não continua a empurrá-lo. Mesmo sem motor atuando no ar, um objeto pode seguir uma trajetória antes de cair, sob a ação da gravidade e da resistência do ar.

A Nasa explica o caso simplificado como voo balístico: o movimento depende da velocidade inicial e da gravidade, sem propulsão durante o percurso. Essa descrição é um princípio físico, não uma avaliação da demonstração da Tesla.

No sistema apresentado para o Roadster, há outra fonte de força. Em análise publicada nesta sexta-feira, 16, Frank Markus, diretor técnico da MotorTrend e formado em engenharia mecânica, descreve quatro bocais voltados para baixo para produzir empuxo vertical.

O mecanismo funciona por reação: ao expulsar gás em uma direção, o veículo recebe uma força na direção oposta. Markus também identifica bocais laterais associados ao controle de rotação. A explicação, portanto, aponta para a participação de jatos na manobra, além do movimento adquirido antes de deixar a pista.

Isso não equivale a uma medição das forças do protótipo. A análise não determina quanto da trajetória veio da velocidade inicial nem quanto veio de cada acionamento dos propulsores. Também não estabelece por quanto tempo o carro consegue permanecer no ar.

Por que o carro não caiu da rampa invertida?

Essa parte depende de outro recurso. A Tesla afirma que ventiladores retiram ar da região sob o carro e que a diferença de pressão o mantém aderido à superfície, mesmo de cabeça para baixo e parado. É o sistema de sucção.

Enquanto os pneus permanecem sobre a estrutura, o carro continua em contato com ela. A sucção contra a rampa não deve ser confundida com a força dos jatos utilizados depois que o veículo deixa a superfície.

Segundo a Tesla, os propulsores de gás frio fazem ajustes para estabilizar o Roadster em voo. Gás frio significa que o empuxo é produzido pela expulsão do gás, sem combustão, conforme a descrição técnica da Nasa.

Então o Tesla Roadster consegue voar? A demonstração mostrou o carro fora do chão, mas sair da pista por alguns instantes não equivale a realizar uma viagem aérea. A Tesla descreve um sistema capaz de produzir força e corrigir movimentos no ar. A análise técnica dos bocais explica como isso pode ocorrer, sem estabelecer por quanto tempo o veículo consegue se manter nessa condição. O que foi apresentado não comprova que o Roadster possa decolar de um engarrafamento, percorrer uma rota pelo céu e pousar no destino. As manobras ocorreram em uma área preparada, sem motorista a bordo. Não houve demonstração de transporte aéreo de passageiros. Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026 Também é necessário separar o controle de autonomia. Um propulsor pode ajudar a mudar a posição do carro ou desacelerar sua descida sem fornecer força suficiente, durante tempo suficiente, para sustentar um percurso prolongado. A configuração Rocket, associada aos movimentos verticais e de rotação, tem um assento e acesso por convite. Essas características descrevem a versão anunciada, mas não demonstram que ela esteja pronta para transportar um ocupante nas mesmas manobras exibidas sem motorista. A própria Tesla informa que a Rocket não é aprovada para uso em vias públicas. A restrição diz respeito à circulação nas ruas; não representa uma autorização para operar no espaço aéreo. A apresentação do protótipo, portanto, não deve ser confundida com a liberação de um veículo para voar sobre o trânsito.