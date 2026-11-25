Dez dias depois de um ataque cibernético, o site do Porto de Santos voltou ao ar só em parte. Enquanto testava a recuperação dos sistemas administrativos, a Autoridade Portuária atendia usuários por e-mail e por outros canais. Navios continuaram entrando e saindo, e os acessos terrestres foram mantidos.

No mesmo 6 de novembro, a Caixa Vida e Previdência identificou a cópia não autorizada de dados cadastrais de uma base que incluía seus 7,6 milhões de clientes ativos, além de ex-clientes.

A apuração preliminar da Caixa Seguridade não apontava comprometimento de senhas, saldos ou dados bancários. Dois dias antes, o Tesouro Nacional havia identificado acesso indevido a cerca de 30 mil cadastros de um portal de serviços e a uma base de consulta com cerca de 4 mil chaves Pix. Segundo o Tesouro, as operações centrais seguiram funcionando, sem impacto financeiro.

Os três casos exigiram respostas diferentes. Em Santos, era preciso manter o porto funcionando enquanto os sistemas voltavam. Na seguradora, a prioridade era conter a exposição e avisar os clientes. No Tesouro, parte dos serviços ficou fora do ar por precaução. Uma lei nacional terá de dar conta dessas situações sem tratar todo incidente como se fosse igual.

Foi nesse contexto que Marcos Antonio Amaro dos Santos, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), anunciou no Brasil Ciberseguro 2026, nesta quarta-feira, 25, a intenção de levar a Lei Geral de Cibersegurança à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, a Creden.

A reunião extraordinária é prevista para 2 de dezembro. Se a proposta avançar no colegiado, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir se a envia à Câmara dos Deputados e se pede urgência. O pedido não garante votação em 2026.

Quem comanda quando a crise atravessa setores

O Brasil já tem uma política nacional de cibersegurança, instituída em 2023, e uma estratégia atualizada em 2025. O centro de resposta a incidentes do GSI, o CTIR Gov, coordena uma rede federal. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) recebe comunicações que envolvem dados pessoais, e setores como finanças e telecomunicações têm regras próprias. O problema aparece quando uma mesma ocorrência exige decisões de mais de uma dessas instituições ou afeta serviços que dependem do mesmo fornecedor.

Em novembro, o Tribunal de Contas da União (TCU) informou à Casa Civil que, sem uma lei, a política corre o risco de não alcançar todo o país nem contar com uma estrutura com poderes suficientes para coordená-la. O tribunal considerou que o Comitê Nacional de Cibersegurança fez o que estava ao seu alcance ao preparar um anteprojeto. A decisão que faltava era política: encaminhar o texto ao Congresso.

A minuta pública do comitê prevê uma autoridade nacional e atribuições para reguladores setoriais, sem indicar quem terá o comando nacional. A instrução técnica do TCU registra que GSI, Anatel e Casa Civil discutiram ampliar o mandato da agência de telecomunicações para que ela assumisse a função. Foi uma entre quatro propostas examinadas, não uma escolha anunciada. No início de novembro, GSI e Anatel firmaram um acordo para melhorar a resposta a incidentes e proteger infraestruturas críticas. O acordo não transfere à agência a coordenação nacional.

O Senado já discute o PL 4.752/2025, apresentado por Esperidião Amin (PP-SC) e outros senadores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer favorável em dezembro de 2025. A proposta está com o relator Jorge Seif (PL-SC) na Comissão de Ciência e Tecnologia. O texto que o GSI pretende levar à Creden reúne elementos desse projeto e da minuta do comitê, incluindo o programa de segurança e resiliência e medidas de apoio à indústria nacional. A reunião do Executivo não muda a tramitação do Senado por si só.

A questão das prefeituras

A versão em discussão no governo prevê adesão voluntária para municípios com menos de 100 mil habitantes. Quem aderir terá de cumprir as exigências. A minuta pública já diferenciava esses municípios: previa que observassem as regras dentro de suas condições orçamentárias e cerca de 94% dos municípios, com aproximadamente 89 milhões de moradores, estavam nas faixas de até 100 mil habitantes nas estimativas de 2025 compiladas pela Instituição Fiscal Independente.

Uma prefeitura pequena pode não ter equipe própria de segurança, mas já emite notas fiscais, recebe pedidos de atendimento e guarda dados de moradores. Em 2025, 83% das prefeituras ofereciam emissão de nota fiscal eletrônica e 69% permitiam emitir documentos pela internet, segundo o CGI.br. Se o sistema estiver a cargo de um fornecedor, o contrato precisa prever quem avisa a prefeitura, quem recupera os dados e como o atendimento continua enquanto a ferramenta está fora do ar.

O problema de execução aparece também na União. Em outubro, o TCU informou que nenhuma das 239 organizações federais que responderam à autoavaliação havia implementado todos os 56 controles básicos examinados. Houve avanço: o grupo que cumpria mais de 90% das medidas passou de dois para 12. Ainda assim, 123 organizações cumpriam menos de 40%. O tribunal apontou falta e rotatividade de profissionais e dificuldade para comprovar o que os órgãos declaravam ter implantado.

O Ministério da Gestão já oferece apoio técnico em incidentes a órgãos federais por meio do Centro Integrado de Segurança Cibernética. O GSI pode convidar outras entidades públicas a participar de sua rede de cooperação. Nenhum desses mecanismos, por si só, garante que uma prefeitura que aderir ao novo marco terá uma equipe pronta para ajudá-la a recuperar um serviço. Falta definir quem prestará esse apoio, em quanto tempo e com qual orçamento.

O projeto original do Senado prevê prioridade no acesso a recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública destinados à cibersegurança. Prioridade não é verba assegurada. Se o acesso depender de o município já ter plano e equipe, as cidades menos preparadas podem largar atrás. Financiar apoio técnico compartilhado e manutenção é o que pode tornar a adesão viável para elas.

Essa lei vai pegar?

Em ata de setembro, o Comitê Nacional de Cibersegurança registrou que órgãos e setores coletam dados de incidentes com definições e critérios diferentes. Uma tentativa barrada, um vazamento de dados e a interrupção de um serviço essencial não podem entrar na mesma conta como se tivessem o mesmo efeito. O comitê trabalha numa classificação comum que inclua gravidade, impacto e perdas.

A LGPD já exige que incidentes com risco ou dano relevante sejam comunicados à ANPD e aos titulares, em regra, em três dias úteis. Uma interrupção grave sem exposição de dados exige outro tipo de alerta. Na União Europeia, a diretiva NIS2 prevê, para os incidentes significativos que abrange, alerta em até 24 horas e uma notificação mais detalhada em até 72 horas. O aviso inicial serve para mobilizar a resposta enquanto a investigação ainda está em curso.

A medida mais útil de sucesso vai aparecer fora de Brasília: quanto tempo um serviço leva para voltar, quantos órgãos conseguem demonstrar que suas cópias de segurança funcionam e quantas cidades têm a quem recorrer quando o sistema cai. Em Santos, por alguns dias, a resposta passou pelo e-mail e por procedimentos alternativos. A resiliência digital será posta à prova quando outro serviço essencial precisar continuar funcionando sem os sistemas dos quais depende.