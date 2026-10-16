Do PayPal ao “carro voador”: veja a linha do tempo de inovações das empresas de Musk

Elon Musk: empresas ligadas ao empresário atuam de pagamentos online a exploração espacial (Antonio Masiello / Colaborador/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08h41.
Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 08h43.
De pagamentos pela internet a implantes cerebrais, empresas ligadas a Elon Musk desenvolveram produtos em setores muito diferentes. Esta linha do tempo reúne 13 marcos entre 1999 e 2026, incluindo o primeiro Roadster, a Dragon, a Starlink e o Grok. Os avanços resultam do trabalho de equipes, parceiros e, em alguns casos, programas públicos. Parte virou serviço comercial; outra parte começou como demonstração ou estudo clínico. O novo Roadster fecha a lista com três configurações e uma restrição: a Rocket não é aprovada para vias públicas.
A Tesla apresentou nesta quinta-feira, 15, um novo Roadster com propulsores em algumas configurações. O esportivo acrescenta mais um capítulo à trajetória das empresas ligadas a Elon Musk, que passaram dos serviços financeiros pela internet a carros elétricos, foguetes, inteligência artificial e implantes cerebrais.
A demonstração do novo Roadster retoma uma história que já chegou ao cotidiano, da internet da Starlink no Brasil às conversas com assistentes de IA. Também exige separar três coisas: apresentar uma ideia, demonstrar que ela funciona e colocá-la nas mãos do público.
A linha do tempo reúne 13 marcos, de 1999 a 2026, desenvolvidos por equipes das empresas, fornecedores e parceiros. A seleção passa por produtos que chegaram ao mercado e experiências que abriram novas frentes de pesquisa.Um anúncio, um teste bem-sucedido e um produto à venda são etapas diferentes da inovação.
A empresa resultante adotou o nome PayPal em 2001. Usar o e-mail como identificador simplificava a transferência de dinheiro entre usuários da internet. Essa X.com era uma empresa financeira, diferente da rede social X que surgiria da mudança de nome do Twitter.
A novidade ajudou a apresentar o carro elétrico como um produto de desempenho, além da proposta de substituir a gasolina. A Tesla já existia desde 2003 quando Musk entrou em seu conselho, em 2004; ele assumiu como presidente-executivo em outubro de 2008. O veículo foi desenvolvido por uma equipe, com componentes e participação de fornecedores.
A missão era de demonstração e transportava carga, não astronautas. O resultado abriu caminho para o serviço de abastecimento da estação em parceria com a agência americana. A inovação envolvia tanto a nave quanto um modelo em que a Nasa contratava transporte de uma empresa privada.
Em setembro, a Tesla apresentou as seis primeiras estações da rede Supercharger. A combinação atacava um problema que ia além do carro: onde recarregar durante uma viagem. O carro e a rede de recarga passaram, assim, a fazer parte da mesma estratégia de expansão.
A própria Tesla situa a primeira instalação em maio de 2015. A proposta aproxima geração, armazenamento e consumo: em vez de usar toda a eletricidade no momento em que ela é produzida, a casa pode recorrer à reserva em outro horário. A bateria também pode funcionar como reserva durante interrupções no fornecimento, conforme a configuração da instalação.
O passo seguinte veio em 30 de março de 2017, quando a empresa lançou novamente um primeiro estágio que já havia voado. Recuperar e reutilizar esse equipamento permitiu evitar a fabricação de um propulsor novo a cada missão. O Falcon 9, porém, não se tornou um foguete totalmente reutilizável: o segundo estágio não fazia parte dessa recuperação.O salto do Falcon 9 veio em duas etapas: pousar o primeiro estágio em 2015 e lançá-lo novamente em 2017.
A missão de teste fez parte do programa comercial de tripulações da Nasa e marcou a retomada dos lançamentos de astronautas de solo americano após o fim dos ônibus espaciais, em 2011. A parceria com a agência passou a incluir o transporte de pessoas, além do abastecimento da estação.
A rede usa satélites em órbita baixa e uma antena do usuário para oferecer acesso à internet, inclusive em locais difíceis de atender por infraestrutura terrestre. O serviço passou a operar no Brasil em 2022. Sua evolução inclui a discussão sobre conexão com celulares e o mercado brasileiro de telefonia, uma frente distinta do acesso por antena residencial.
O projeto conectou áreas do complexo com carros que circulam por túneis. A proposta era encurtar o deslocamento entre pavilhões sem disputar espaço com o trânsito da superfície. Diferentemente do Hyperloop, o Loop utiliza veículos sobre pneus, em vez de cápsulas em tubos de baixa pressão.
O produto marcou a entrada da companhia nos modelos de linguagem capazes de conversar e produzir respostas a comandos. A própria apresentação reconhecia que o sistema poderia gerar informações falsas ou contraditórias. A evolução dos recursos e das formas de acesso ao Grok não transforma suas respostas em informação automaticamente verificada.
O avanço ocorreu no estudo clínico PRIME. O objetivo era avaliar uma interface que ajudasse pessoas com paralisia a controlar dispositivos digitais. A empresa depois anunciou metas de automação de etapas da cirurgia. O primeiro implante, porém, fazia parte de pesquisa clínica, sem representar liberação do aparelho para venda ao público.
A manobra testou uma alternativa às pernas de pouso usadas pelo Falcon 9. Foi um passo no desenvolvimento de um sistema concebido para reutilização, mas aquele voo não demonstrou a recuperação e o novo lançamento do conjunto inteiro. O Super Heavy é o primeiro estágio; a nave Starship constitui a parte superior.
Segundo a fabricante, a Performance combina aerodinâmica ativa e sucção para aumentar a aderência; a Thrust acrescenta propulsores traseiros de gás frio. A Rocket tem um assento e propulsores para movimentos em diferentes direções, mas traz uma ressalva expressa: não é aprovada para uso em vias públicas.
A apresentação aproximou o esportivo das tecnologias de propulsão associadas à SpaceX. Mas o próximo passo comercial ainda estava em aberto: nas páginas consultadas, a Tesla não informava calendário de produção e entregas nem lançamento dessas versões no Brasil.
Não. Os produtos foram desenvolvidos por equipes e parceiros das empresas, algumas com participação de programas públicos. A atuação de Musk varia entre cofundador, investidor e dirigente.
Foi o Roadster de primeira geração, vendido a partir de 2008. Ele é diferente do projeto de nova geração apresentado em 2017 e das configurações mostradas em 2026.
A empresa pousou um primeiro estágio do Falcon 9 após um lançamento orbital em dezembro de 2015. Em março de 2017, lançou novamente um primeiro estágio que já havia voado; isso não significava reutilizar o foguete inteiro.
A Dragon citada no marco de 2012 era uma nave de carga. A Crew Dragon é a versão para tripulação que levou astronautas na missão de teste Demo-2, em maio de 2020.
Sim, o serviço passou a operar no país em 2022. O acesso residencial por antena é diferente da conexão direta entre satélites e celulares.
Não. O implante realizado em janeiro de 2024 fazia parte do estudo clínico PRIME. Um resultado em pesquisa não equivale a autorização para venda ao público.
A Tesla informa que a configuração Rocket não é aprovada para uso em vias públicas. Uma demonstração com propulsores também não comprova entregas em série ou disponibilidade no Brasil.