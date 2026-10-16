Tesla mostra Roadster com jatos; versão Rocket não é aprovada para ruas

RESUMO ＋ A Tesla apresentou o novo Roadster em uma demonstração com rampa e jatos na quinta-feira, 15. O esportivo elétrico terá três configurações: Performance, Thrust e Rocket. As reservas somam US$ 50 mil para a Performance e US$ 250 mil para a Thrust; os valores não são preços finais confirmados. A Rocket tem apenas um assento e não é aprovada para uso em vias públicas. A apresentação retoma um projeto revelado originalmente em 2017.

A Tesla apresentou na quinta-feira, 15, o novo Roadster, esportivo elétrico com propulsores em algumas de suas configurações. Na demonstração, o carro subiu uma rampa e usou jatos para ajudar no pouso.

A fabricante do Cybercab, táxi sem volante nem pedais, apresenta três configurações em seu site: Performance, Thrust e Rocket. As reservas nos Estados Unidos somam US$ 50 mil para a Performance e US$ 250 mil para a Thrust. Esses valores são pagamentos para reservar o veículo, não preços finais de compra confirmados.

A diferença mais importante está na Rocket. Com apenas um assento e propulsores que permitem movimentos verticais e rotação lateral, ela aparece no site com um aviso explícito: não é aprovada para uso em vias públicas.

O anúncio retoma um projeto mostrado pela primeira vez em 2017 e inicialmente previsto para 2020. Quase nove anos depois, a demonstração acrescenta uma nova pergunta à espera pelo esportivo: quais das capacidades exibidas estarão disponíveis no carro que poderá circular nas ruas?

O que o Roadster mostrou na rampa

A apresentação mostrou o Roadster em uma manobra com rampa e propulsores. O sistema faz parte da nova proposta do esportivo: além da tração das rodas, algumas configurações acrescentam jatos de gás frio para produzir impulso.

As capacidades variam conforme a versão. A Thrust usa propulsores traseiros para aumentar a aceleração, enquanto a Rocket acrescenta propulsores distribuídos pelo veículo para movimentos verticais e rotação lateral, segundo a Tesla.

A versão Rocket não é aprovada para uso em vias públicas, segundo a própria Tesla.

A sequência demonstra uma manobra em ambiente preparado. Ela não comprova, por si só, que o comprador poderá repetir o movimento no trânsito nem estabelece a autonomia de um eventual deslocamento pelo ar.

Quais são as três versões do novo Roadster

A Performance tem dois assentos e combina aerodinâmica ativa com um sistema de sucção. A proposta é aumentar a força que pressiona o carro contra o solo e, com isso, a aderência na condução em estrada e pista, segundo a fabricante.

A Thrust também tem dois assentos, mas acrescenta propulsores traseiros de gás frio. É essa configuração que aparece associada à promessa de acelerar de 0 a 60 milhas por hora, cerca de 97 km/h, em menos de um segundo. O número é uma afirmação da fabricante, sem teste independente confirmado nesta apuração.

Já a Rocket troca o segundo assento por uma proposta mais restrita. A Tesla descreve propulsores distribuídos pelo carro para aceleração vertical, frontal e rotação lateral. O acesso é por convite, e o aviso sobre vias públicas acompanha a versão.

Na seção técnica associada à Rocket por nota de rodapé, a Tesla afirma que o sistema de sucção consegue sustentar o veículo de cabeça para baixo, inclusive parado, e que os propulsores ajudam a estabilizá-lo no ar. São capacidades descritas pela empresa, não resultados de uma avaliação independente de segurança.

O que ainda falta saber sobre preço e entregas

No configurador americano, a Performance exige US$ 5 mil no ato da reserva e outros US$ 45 mil em até dez dias. Na Thrust, a primeira parcela também é de US$ 5 mil, mas o pagamento seguinte sobe para US$ 245 mil, no mesmo prazo.

A Tesla limita a Thrust a uma reserva por cliente e informa que a disponibilidade depende das exigências legais de cada região. A Rocket não pode ser selecionada no configurador: seu acesso depende de convite.

Reservar a Thrust exige US$ 250 mil. Isso não confirma o preço total do carro nem uma data de entrega.

Até a conclusão desta apuração, as páginas consultadas não exibiam preço final de compra nem calendário de produção ou entregas das novas configurações. Por isso, os US$ 200 mil associados ao projeto original de 2017 não devem ser tratados como preço atual.

A ficha técnica também mudou. As novas configurações têm um ou dois lugares, enquanto o projeto antigo previa quatro. Promessas anteriores de autonomia e velocidade não devem ser transferidas automaticamente para o carro exibido agora.

Por que a espera pelo Roadster durou tanto

A segunda geração do Roadster apareceu como surpresa no evento de apresentação do caminhão Semi, em novembro de 2017. Na ocasião, a empresa previa produção para 2020, mas o prazo não se cumpriu.

O projeto voltou a acumular adiamentos em 2026. A apresentação prevista para 1º de outubro foi transferida para o dia 15 depois de a Tesla citar previsão de condições meteorológicas severas e explicar que a demonstração precisava ocorrer ao ar livre.

Quase nove anos após o primeiro anúncio, a demonstração ainda deixa questões comerciais em aberto: não foi localizado anúncio de preço, data de entrega ou lançamento das novas configurações no Brasil.