Tesla mostra Roadster com jatos; versão Rocket não é aprovada para ruas

Novo Tesla Roadster em imagem de divulgação da fabricante. (Tesla/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05h28.
A Tesla apresentou o novo Roadster em uma demonstração com rampa e jatos na quinta-feira, 15. O esportivo elétrico terá três configurações: Performance, Thrust e Rocket. As reservas somam US$ 50 mil para a Performance e US$ 250 mil para a Thrust; os valores não são preços finais confirmados. A Rocket tem apenas um assento e não é aprovada para uso em vias públicas. A apresentação retoma um projeto revelado originalmente em 2017.
A Tesla apresentou na quinta-feira, 15, o novo Roadster, esportivo elétrico com propulsores em algumas de suas configurações. Na demonstração, o carro subiu uma rampa e usou jatos para ajudar no pouso.
A fabricante do Cybercab, táxi sem volante nem pedais, apresenta três configurações em seu site: Performance, Thrust e Rocket. As reservas nos Estados Unidos somam US$ 50 mil para a Performance e US$ 250 mil para a Thrust. Esses valores são pagamentos para reservar o veículo, não preços finais de compra confirmados.
A diferença mais importante está na Rocket. Com apenas um assento e propulsores que permitem movimentos verticais e rotação lateral, ela aparece no site com um aviso explícito: não é aprovada para uso em vias públicas.
O anúncio retoma um projeto mostrado pela primeira vez em 2017 e inicialmente previsto para 2020. Quase nove anos depois, a demonstração acrescenta uma nova pergunta à espera pelo esportivo: quais das capacidades exibidas estarão disponíveis no carro que poderá circular nas ruas?
A apresentação mostrou o Roadster em uma manobra com rampa e propulsores. O sistema faz parte da nova proposta do esportivo: além da tração das rodas, algumas configurações acrescentam jatos de gás frio para produzir impulso.
As capacidades variam conforme a versão. A Thrust usa propulsores traseiros para aumentar a aceleração, enquanto a Rocket acrescenta propulsores distribuídos pelo veículo para movimentos verticais e rotação lateral, segundo a Tesla.A versão Rocket não é aprovada para uso em vias públicas, segundo a própria Tesla.
A sequência demonstra uma manobra em ambiente preparado. Ela não comprova, por si só, que o comprador poderá repetir o movimento no trânsito nem estabelece a autonomia de um eventual deslocamento pelo ar.
A Performance tem dois assentos e combina aerodinâmica ativa com um sistema de sucção. A proposta é aumentar a força que pressiona o carro contra o solo e, com isso, a aderência na condução em estrada e pista, segundo a fabricante.
A Thrust também tem dois assentos, mas acrescenta propulsores traseiros de gás frio. É essa configuração que aparece associada à promessa de acelerar de 0 a 60 milhas por hora, cerca de 97 km/h, em menos de um segundo. O número é uma afirmação da fabricante, sem teste independente confirmado nesta apuração.
Já a Rocket troca o segundo assento por uma proposta mais restrita. A Tesla descreve propulsores distribuídos pelo carro para aceleração vertical, frontal e rotação lateral. O acesso é por convite, e o aviso sobre vias públicas acompanha a versão.
Na seção técnica associada à Rocket por nota de rodapé, a Tesla afirma que o sistema de sucção consegue sustentar o veículo de cabeça para baixo, inclusive parado, e que os propulsores ajudam a estabilizá-lo no ar. São capacidades descritas pela empresa, não resultados de uma avaliação independente de segurança.
No configurador americano, a Performance exige US$ 5 mil no ato da reserva e outros US$ 45 mil em até dez dias. Na Thrust, a primeira parcela também é de US$ 5 mil, mas o pagamento seguinte sobe para US$ 245 mil, no mesmo prazo.
A Tesla limita a Thrust a uma reserva por cliente e informa que a disponibilidade depende das exigências legais de cada região. A Rocket não pode ser selecionada no configurador: seu acesso depende de convite.Reservar a Thrust exige US$ 250 mil. Isso não confirma o preço total do carro nem uma data de entrega.
Até a conclusão desta apuração, as páginas consultadas não exibiam preço final de compra nem calendário de produção ou entregas das novas configurações. Por isso, os US$ 200 mil associados ao projeto original de 2017 não devem ser tratados como preço atual.
A ficha técnica também mudou. As novas configurações têm um ou dois lugares, enquanto o projeto antigo previa quatro. Promessas anteriores de autonomia e velocidade não devem ser transferidas automaticamente para o carro exibido agora.
A segunda geração do Roadster apareceu como surpresa no evento de apresentação do caminhão Semi, em novembro de 2017. Na ocasião, a empresa previa produção para 2020, mas o prazo não se cumpriu.
O projeto voltou a acumular adiamentos em 2026. A apresentação prevista para 1º de outubro foi transferida para o dia 15 depois de a Tesla citar previsão de condições meteorológicas severas e explicar que a demonstração precisava ocorrer ao ar livre.
Quase nove anos após o primeiro anúncio, a demonstração ainda deixa questões comerciais em aberto: não foi localizado anúncio de preço, data de entrega ou lançamento das novas configurações no Brasil.
É um esportivo elétrico apresentado em três configurações: Performance, Thrust e Rocket. A demonstração de 15 de outubro de 2026 mostrou o carro em uma rampa com uso de jatos.
A demonstração mostrou uma manobra com propulsores em ambiente preparado. Isso não confirma uso como meio de transporte aéreo, e a configuração Rocket não é aprovada para vias públicas.
A Performance tem dois assentos, aerodinâmica ativa e sucção. A Thrust mantém dois lugares e acrescenta propulsores traseiros de gás frio; a Rocket tem um assento, propulsores para movimentos em diferentes direções e acesso por convite.
A Tesla anuncia esse tempo para a Thrust na aceleração de 0 a 60 milhas por hora, cerca de 97 km/h. A promessa ainda não teve teste independente confirmado nesta apuração.
As reservas nos Estados Unidos somam US$ 50 mil para a Performance e US$ 250 mil para a Thrust, em duas parcelas. Esses valores não são preços finais de compra confirmados, e a Rocket depende de convite.
Não foi localizado anúncio de lançamento, preço ou entregas das novas configurações no Brasil. A apresentação internacional não confirma disponibilidade no mercado brasileiro.